葉毓蘭：軍公教體系多是挺韓　警察更是韓粉

葉毓蘭接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）2020大選進入白熱化，警察大學退休教授、亞洲警察學會秘書長葉毓蘭接受中評社訪問時表示，中國國民黨參選人韓國瑜和蔡英文的決勝點，是在那些還沒被點醒的人，那些不知道軍公教年改後造成的影響範圍有多廣的人。軍公教警消體系這次會非常認真出來投票，尤其是警察幾乎全都是韓的鐵粉，警察也知道如果國民黨2020沒有機會重返執政，他們的未來也很慘。



今年61歲的葉毓蘭，為美國伊利諾大學芝加哥分校公共政策分析博士，曾任中央警察大學系主任、研究所所長、該校圖書館館長、該校推廣教育訓練中心主任。亦是婦女救援基金會董事長。



2016年，葉毓蘭曾列名新黨不分區“立法委員”第一名候選人，並宣布辭去國民黨考紀委員職務以及退出國民黨，但最終新黨僅獲得五十萬餘票、得票率4．2％，未跨過政黨不分區“立委”可分配席次的5％門檻。



葉毓蘭接受中評社訪問，分析韓國瑜民調落後，但造勢場卻非常熱的原因。她表示，現在的台灣是個分裂的台灣，同樣一件事會有兩種以上說法，受眾都選擇各自相信自己想相信的，如果你跟韓粉說，韓聲勢很低，沒有人會相信，因為韓所到之處都很熱，但冷冰冰的數字卻是韓民調已長時間落後蔡英文10％以上。



葉毓蘭說，以一般經驗來說，造勢場合能有三、四十萬人，那表示韓國瑜的基本盤是在的，但民調為何一直低下去，也不知道原因，所以只有等投票結果出來，才知道韓的真實感受準，還是現在的民調真實。



葉毓蘭提到，其實韓國瑜在過去幾個月，都是被放大檢視，一個失言可能就會被流傳很久，韓在那段時間，她個人認為出現頻率太高，且都是小枝小節的事情被報道，所以很多人就認為韓是不拘小節的人，似乎不適合當“總統”候選人。但韓的支持者卻認為，這個韓國瑜是沒有架子沒有身段，可以大口喝酒大口吃肉，是他們的一份子，不像之前政治人物都是大官，韓就是跟我們在一起，跟任何人都可以變成好朋友，這就是鐵桿韓粉挺韓的原因。



至於韓國瑜請假投入選舉，能否讓聲勢翻轉？



葉毓蘭說，韓國瑜現在專心參選後也好，更早之前她也認為，國民黨最好安排另個人選2020，讓韓固守高雄，變成那把火，把選情燒熱。而既然現在已是韓代表參選，還是希望韓能選上，但她比較憂心的是年輕人和知識藍目前對韓較反感的部分。



葉毓蘭說，知識藍的部分她相信隨著選舉時間進入倒數，還可以去影響他們，因為民進黨執政真的鬧很多笑話，包括蔡英文的博士論文事件，學位是真是假？本來“總統”好壞跟有無博士學位無關，但蔡處理這事件很多作法讓人覺得不可思議，已經在新世紀，但蔡很多想法還是封建思想，另外包括綠營大量酬庸、“總統”專機變成私菸貨機等等，只要知識藍冷靜想想，蔡有這麼好嗎？投得下去嗎？這樣襯托下，韓就有機會爭取他們歸隊。

