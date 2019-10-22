小黨監督大黨影響進步速度？陳水扁批賴清德

陳水扁對於賴清德小黨監督大黨將影響“國家”進步速度說法批評看不下去。（照片：陳水扁臉書） 中評社台北10月22日電（記者 洪德諭）前“行政院長”賴清德先前在訪美的演講中提到，若小黨監督大黨，很多政策無法推動影響“國家”進步速度。對此，表明最力挺賴清德的陳水扁在臉書批評看不下去，並提出四點反駁，第一過去他少數執政，但做得事情沒有比較少；第二“政黨政治”就是“政黨平等”與“政黨競爭”；第三“少數黨監督執政黨”乃天經地義的事；第四民進黨成立之初也是小黨，一路辛苦走來卻忘了初衷看不起小黨？



陳水扁臉書全文如下：



“清德兄此言差矣”！最力挺賴清德前“閣揆”的陳水扁，對“賴揆”在芝加哥反對“小黨監督大黨”的說法，也看不下去。



陳水扁對賴清德前院長在輸掉黨內初選提名後，為了兌現初選期間的承諾，輸的一方一定要支持勝出者，特別在黨中央和蔡總部安排下，千里迢迢參加全美各地支持蔡英文連任後援會成立大會，比起郭台銘願賭不服輸，展現高度民主風範，贏得更多喝采與尊重！



縱使賴魁改變8月在原市長官邸餐敘時信誓旦旦的說詞-不會接受“蔡賴配”，甚至在9月24日於高雄的5人會商場合，達成“蔡賴配”的的共識結論，陳水扁完全尊重賴揆不計毀譽的政治決定並給予堅定支持。



但對賴揆在美國輔選第二個行程，台北時間18日在芝加哥出席蔡英文連任美國中西部後援會成立大會。賴前院長談到我們要在國際民主的陣營繼續深化民主、自由、人權，還是要走回頭路，一個中國原則、一國兩制的台灣？2020這場選舉的重點就在這裡，的確是讜論。



可黨內初選三次變更提名規則，這不是深化民主，而是民主倒退嚕。公開支持蔡英文連任也不能船過水無痕。何況蔡政府只是拒絕“一國兩制”，並沒有反對“一個中國原則”，這點賴院長不會不知道，這樣的執政黨難道不需要少數在野黨的監督嗎？



賴清德最後拜託海外僑胞，若民進黨在“國會”沒過半，很多工作都沒有辦法進行，本無可厚非。但賴揆強調“若民進黨沒過半，甚至另外一黨也沒過半，少數政黨扮演最重要角色，大家想想會發生什麼事。監督政黨的人是人民，不是用一個少數政黨去監督另外一個政黨。賴揆說，有人認為過去是兩大政黨，現在有小黨出來，因此要用“小黨監督大黨”。他不以為然的表示，“我們要有正確的政黨政治的認識”，讓蔡英文的民進黨的“立委”“國會”能過半”。這一段談話陳水扁真的看不下去！



一、4位民選“總統”只有陳水扁8年是少數執政，做的事情沒有比較少。完全執政更應有“國會”強而有力的監督力量，不能淪為ㄧ言堂。

二、民主多元，有競爭壓力才有進步。支持賴揆參加黨內“總統”初選，正是民主深化的實踐。“政黨政治”的真締及正確認識，就是“政黨平等”與“政黨競爭”。怎能分大小黨，甚至說出不能“小黨監督大黨”的話？

三、沒錯監督政黨的是人，但監督政府的除了人也包括人民支持的政黨。而“少數黨監督執政黨”乃天經地義的事，“不是用一個少數政黨去監督另外一個政黨”，這種違背正確的政黨政治認識的話，竟然出自最尊敬的賴揆之口，除了驚訝還是敬訝！

四、早年黨外人士不是被國民黨說成是一小撮人嗎？民進黨為了打破黨禁，不知付出多少代價！？民進黨成立之初也是“國會”的小黨，後來才小黨變成兩度“中央”執政的大黨。民進黨們一路辛苦走來，卻忘了初衷而看不起小黨了嗎？！