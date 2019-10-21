塔里木油田向西氣東輸供氣超2400億立方米

中評社北京10月21日電／新華社報道，記者21日從中國石油塔里木油田獲悉，截至目前，作為西氣東輸主力氣源地的塔里木油田已累計向下遊供應天然氣超2400億立方米，為下游15個省份、120多個大中型城市的約4億居民、3000余家企業用氣提供了保障。



2004年，西氣東輸工程建成投產，中國迎來了“天然氣時代”。15年來，塔里木油田向西氣東輸管道輸氣量由起初的每年3.51億立方米增至每年250億立方米，日均輸送天然氣最高達6340萬立方米。



位於塔里木盆地的塔里木油田，被認為是世界上油氣勘探難度最大的地區之一。近年來，面對全國各地日益上漲的天然氣需求量，塔里木油田不斷加快天然氣資源的勘探開發步伐，夯實資源基礎；科學開發，優化開採方式；加快新區產能建設、推進老區高產穩產，助推天然氣產量穩步提升。同時，通過推進管網互聯互通等舉措，力求緩解天然氣供應緊張，確保市場穩定。



塔里木油田是我國陸上第三大油氣田，目前，塔里木油田已經建成克拉2、迪那2、克深、英買力、牙哈等多個大型氣田，天然氣產量佔全國生產總量的六分之一。



在西氣東輸管道向東延伸的同時，長達3717.554千米的天然氣管網也在塔里木盆地鋪開。2013年，南疆天然氣利民工程全線投運，目前日均供氣量已達450萬立方米。