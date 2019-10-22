郭台銘批兩黨政治走入歧途　逾三成不願表態

郭台銘強調，未來目標就是要翻轉“國會”。（照片：郭台銘臉書） 中評社台北10月22日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘21日晚間在臉書發文，談及接下來的目標，郭指出兩黨政治走入歧途、不願表態的人已超過三成，我們的民主正陷入危機，因此未來目標就是要翻轉“國會”，把任何走偏了的政黨拉回中道。



針對郭家軍，郭台銘友也透露，他要推動0到6歲“國家”養等政見，需要有理想、專業、操守佳的優秀人才，所以他現在支持的郭家軍候選人都是年輕人，他們懂趨勢、懂新科技、有國際觀，無論是新北的李縉穎或是高雄的黃韻涵，都是這樣的好人才。



郭台銘臉書全文



再次來到高雄與所有熱情的果凍粉們見面，我非常開心！



高雄本身就是一個移民城市，高雄人給我的感覺就是非常的熱情！高雄同時也是一個非常講信用、重承諾的地方，因此我一定要親自來和大家見面，報告我的想法。



大家都說：“人生七十才開始”。我最近剛過完七十歲生日，也更加堅定地要完成新的人生目標。



當我們看到兩黨政治走入歧途、不願表態的人已超過三成，我們的民主正陷入危機。因為掌權者用政策買票，對老百姓的需求不夠認真、沒有執行的策略，選舉總是抹上各種顏色，沒有理性的政見探討，完全缺乏對政見議題的論述，而且開出完全無法兌現的政見支票。



我最近研究了很多通過的法案，過程中有些不夠細膩、不夠專業的立法過程，所以我現在要開始建智庫、設立郭台銘政經學院以及推優秀有理想、有專業的年輕人進入“國會”，讓他們推動福“國”利民的好政策，也就是我在參與初選時提出的六大政見。



1＃0到6歲“國家”幫忙養 2＃百億身障基金 3＃AI智慧島

4＃工者有其屋 5＃大健康產業 6＃新十大科技建設



要推動這些政見，我需要年輕、有理想、專業、操守佳的優秀人才，所以為什麼我現在支持的 ＃郭家軍 “立法委員”候選人都是年輕人，他們懂趨勢、懂新科技、有國際觀，無論是新北的李縉穎或是高雄的黃韻涵，都是這樣的好人才。



還有我的關公好兄弟、昨天的神秘嘉賓王金平院長，一起來幫忙讓新世代來進入“國會”，為台灣推動科技的立法與福“國”利民的好政策，調整整個產業結構，才能讓“中華民國”🇹🇼“國”富民強。



大家都在問，我接下來要做什麼？就是要翻轉“國會”！請所有和我志同道合的朋友用中道力量，把任何走偏了的政黨拉回中道，成為翻轉“國會”的關鍵力量！不問顏色，只問是非公理、“國”計民生。把我們手中神聖的一票給推動福“國”利民政策的候選人，讓 ＃好政策進新“國會”！



我會和大家一同朝這個目標努力。我答應所有支持我的朋友、愛護“中華民國”的朋友，我一定會盡我的力量，許“中華民國”的年輕人一個未來，讓“中華民國”更富強、更茁壯！



＃新“國會”好政策

＃翻轉“國會”的關鍵力量

＃郭家軍報到

＃果粉一起凝聚變果凍

＃讓“中華民國”更富強

＃熱情的高雄我愛你們