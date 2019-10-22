葉匡時代理市長不鬆懈　拜會藍總召拚市政

葉匡時（右三）拜會國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑（右二）。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假投入大選，由副市長葉匡時代理市長。由於總質詢即將開始，葉匡時也上緊發條陸續拜會議長、副議長、國民黨團、民進黨團、無團團結聯盟總召，全力顧好市政。



高雄市議會第三屆第二次定期大會總質詢31日即將開始，葉匡時16日開始代理市長後，已經陸續拜訪過民進黨團及無黨團結聯盟，葉匡時21日傍晚前往國民黨團總召曾俊傑位於三民區九如二路的服務處拜訪，當地里長也受邀前往討論地方事務。



葉匡時抵達後和曾俊傑閒聊，曾俊傑提醒總質詢即將開始，務必要顧好市政，避免成為話題影響選情。葉匡時看到有媒體陣仗採訪，葉打趣說“以為都沒有媒體要採訪了，想不到今天有好幾家來採訪！”他哈哈大笑了幾聲。



葉匡時受訪時表示，國民黨、民進黨、無黨聯盟等3個黨團總召及議長、副議長，他都應該去拜訪一下，這是禮貌，同時也想了解黨團對他有無特別的期待和要求。



針對副市長李四川回到老家小琉球替韓國瑜站台，媒體也詢問未來是否也會打算替韓站台？葉匡時說，如果是私人時間，剛好可配合，他會願意去幫忙，目前最重要仍是市政優先。



媒體追問“會回到老家花蓮替韓國瑜站台嗎？”葉匡時說“他只是不排除啦，韓國瑜競辦也沒有提到相關訊息。”