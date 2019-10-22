傳統安全觀已落後？北京香山論壇辨析

香山論壇分論壇討論傳統安全觀（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）在世界百年未有之大變局中，傳統安全觀是否已經滯後？面對層出不窮的安全問題，世界各國應該如何重新構建或改革安全觀念，以應對複雜多變的安全形勢？這個熱點問題，在本屆北京香山論壇的分論壇上有所討論。



匈牙利國立公共服務大學教授、退役將軍佐坦•茲尼斯表示，個人的安全和國家的安全都在現今受到了很多威脅，人權也是密切相關的。我們要尊重主權和互不干預的基本安全原則。如何定義威脅是我們要認真考慮的問題。



中共中央黨校國際戰略研究院院長劉建飛說，隨著全球化的發展，人類面臨的安全治理的問題越來越多，需要國家之間真誠的合作，但現實卻是有些大國出於自身的利益不願意合作，導致國際合作很難有效開展下去，實現安全困境。自由主義有很多好的因素，但如果推向極致也會對國家之間的關係帶來危害，冷戰思維就是如此。人類命運共同體是一個建立人類安全共同體的合作共贏的理念，應該把合作和共贏升級為一種價值觀，一種理念，一種信念，遇到安全問題只有合作才能解決，對抗只能使得問題惡化。要想合作可持續，必須是共贏的。



美國卡內基國際和平研究院資深研究員史文說，我們面臨著各種各樣的問題，媒體不斷放大不同的威脅，中美競爭不斷加強，誰是未來世界的領導？在這種情況下，我們更需要全球安全合作而不是採取零和遊戲的思維。那麼應該怎麼做？中美應該穩定他們的戰略競爭關係，雙方要減少在各方面的競爭和懷疑，進一步提高管理可能出現危機的能力，不僅僅要求這兩個大國領導層，連地方層次也都要做。中美在亞洲地區關於軍事力量需要達到一個平衡，我們需要盡量的亞洲一體化，粘合起來。中國的一帶一路需要有更好的努力來運用這個前所未有的倡議，中美以及其他國家更應在《巴黎協定》之外就氣候變化問題作出更多的努力，我們也需要有在國際層面展開一系列的努力來控制網絡攻擊和知識產權保護。中美兩國之間不應該把雙方視作是敵人。中美要在社會層面有足夠的穩定，兩國之間的競爭會進一步加深，但這不是零和競爭，我們不應該紙上談兵，應該採取行動。



中國國際問題研究院前院長蘇格表示，和平始終是人類社會普遍的希望和殷切的向往。中國本身要和平改革開放，必然要構建人類命運共同體，堅定不移地走和平發展路線，共同奉行和平發展的理念，要共同堅持和平共處，致力於構建和平共處，為建設更加安寧的世界發揮作用。傳統的安全理念難以應對現在的安全威脅，我們應該改革原有安全體系和理念中不合理的部分並且在文化方面要加強文明互鑒。和平發展大勢所趨，永遠是國際社會永恒的追求。

