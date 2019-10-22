韓國瑜在嘉義縣民雄座談　鄉親大吐苦水

中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜21日至民雄跟鄉親座談，韓右邊為前藍委翁重鈞。（中評社 高易伸攝） 中評社嘉義10月22日（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“傾聽之旅”21日傍晚在嘉義縣民雄鄉與黨員幹部、地方鄉親座談，小小鄉黨部被熱情支持者擠滿，在地鄉親見韓下鄉傾聽彷如“久旱逢甘霖”般，一見面就大吐苦水。至於場外，韓從上樓座談再到下樓全程超過70分鐘，但支持者卻始終不離不棄，從傍晚等到天黑。



韓國瑜傍晚與地方座談，前國民黨“立委”翁重均、吳育仁也陪同基層聆聽。嘉義縣後援會長李伊敦表示，希望韓高票當選，幫助嘉義平衡城鄉落差，而民雄鄉如果贏，嘉義縣就可能贏。



縣議員林于玲表示，嘉義縣長期被藍綠邊緣化，只有選舉時政治人物才會來到這裡，但我相信“韓總統”一定會苦民所苦。另外她希望前嘉義縣“立委”翁重均可以排入國民黨不分區名單之中，因為嘉義連一席國民黨的“立委”都沒有。



民雄不少鄉親多從事農務工作，不少鄉親期待韓能解決農村高齡化、農產價格穩定、通路等問題，還有民眾對民進黨執政失望，卻無力改變綠營盤據的政治現狀，尤其於民進黨英系掌門人，不久前才在高鐵掉了新台幣300萬現金的綠委陳明文不滿。韓也動之以情表示，若當選將好好照顧嘉義鄉親，讓南台灣的生命力綻放出來。



整場座談會約進行一個小時，韓在現場耐心聆聽、勤做筆記並回答提問文題，會後下樓依舊受到熱烈歡迎。至於民雄鄉的韓粉支持者也從傍晚在外等到太陽下山，為的就是要跟韓打招呼，跟他說一聲加油、凍蒜、再見。

