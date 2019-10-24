中評觀察：香山論壇聚焦AI對未來戰爭影響

“人工智能與未來戰爭”會議現場（中評社 李娜攝） 中評社北京10月24日電（記者 李娜）第九屆北京香山論壇於20－22日舉辦。“人工智能與未來戰爭”從去年首次被納入論壇範圍後，今年再度成為論壇的焦點議程之一。來自中國、美國、日本、泰國的與會嘉賓圍繞“人工智能引發未來戰爭的革新”和“人工智能用於戰爭領域帶來的新挑戰”兩大議題進行了研討和交流。



人工智能的發展已經成為人們關注的熱點問題，但其在軍事領域的應用，“人工智能如何定義和影響未來戰爭的規則”成為當天學者討論的熱點。暨南大學21世紀絲綢之路研究院副院長陳定定表示，人工智能對戰爭的影響主要有四個方面，人工智能改變了戰爭的本質；改變了戰爭的手段；改變了戰爭的後果，改變了戰爭的規則。



泰國皇家武裝力量總部國防研究所戰略研究中心主任普姆傑·萊克森塔拉科恩少將指出，因為由於人工智能的發展，使得某些特定的武器會給人類造成更大的傷害。目前為止，這種自主化武器系統還沒有相應的規則，所以自主化武器的系統使用在區域層面、國際層面都必須要加以重視。



普姆傑少將則表示，人工智能可以讓各國增加自己在區域和在國際上的談判能力，換句話來講，如果一個國家能夠很好推動人工智能的發展，那就會獲得更多崛起的機會。並且能夠在國際舞台發揮更大的力量。



我們關注到，當人工智能已成為未來可能產生主導性、顛覆性和戰略性影響的重要軍事技術，軍事智能化將成為大國謀取戰略優勢的新途徑。但與此同時，約束軍事智能化的國際規則卻仍是空白。中國軍事科學院研究員李抒音在另一場會議上也談到，人工智能對軍事領域的賦能增能作用是全方位的，涉及情報偵察、指揮控制、火力打擊、信息作戰、綜合保障等方面，這在一定程度上影響著未來戰爭形態的變化。因此，人工智能等科技發展對國際安全、未來戰爭的會帶來什麼影響，引發國際社會的普遍擔憂。



如何將人工智能軍事應用關在可控的“籠子”里？我們認為，制定關於人工智能在軍事應用的相關國際規則，大國應發揮擔當，並積極推動。正如陳定定教授所說，只有大國才有能力發展人工智能，因為發展人工智能需要經濟、科技、人才、協調能力等各方面的基礎，未來傾向也一定是大國和小國在人工智能上的實力差距越來越大。



在此情況下，大國應在人工智能軍事應用的發展道路上承擔起“帶路人”的角色，國與國之間應加強合作交流，可以推動建立人工智能軍事應用方面的國際組織和機構，就相應規則的設立等議題進行對話和討論。