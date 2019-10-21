美將在敘利亞油田附近村莊中保留部分部隊

中評社香港10月21日電／美國國防部長馬克∙埃斯珀表示，一些美軍將駐留在敘利亞東北部油田附近的村莊，以防止“伊斯蘭國”恐怖組織武裝分子的到來。



早些時候，《紐約時報》援引美國一名高級官員的話報道稱，美國總統特朗普計劃在敘利亞東部留下少量美軍，以對抗“伊斯蘭國”。



埃斯珀在喀布爾與阿富汗總統阿什拉夫∙加尼舉行的記者招待會上說：“美軍撤出過程將需要數周，而不是數天的時間，其中一些部隊將留在敘利亞東北部油田附近的村莊中，以防止‘伊斯蘭國’和其它團伙可能到來利用這些資源。我們的部隊將留在敘利亞軍事行動地點附近。”



埃斯珀補充道，目前還沒有最終決定美國從敘利亞撤軍的問題。



特朗普10月7日表示，美國開始從敘東北部撤軍。10月13日，美國防長馬克∙埃斯珀稱，美國將再從敘利亞撤出約1000名軍人。



10月9日，土耳其總統埃爾多安宣佈在敘利亞北部發動軍事行動，打擊庫爾德工人黨和恐怖組織“伊斯蘭國”，稱行動目的是在敘北部建立安全區，以便安置目前滯留土耳其的敘利亞難民。美國和土耳其10月17日達成協議，決定暫停行動120小時，允許庫爾德武裝從土敘邊境30公里緩衝區撤離。10月21日，土耳其外交部部長查武什奧盧表示，敘利亞庫爾德武裝已開始撤離敘北部的“安全區”，但他們仍在繼續違反停火。