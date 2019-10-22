中評觀察：俄美高規格代表團首現香山論壇

俄羅斯國防部長紹伊古首次出席北京香山論壇。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月22日電（記者 徐夢溪）第九屆香山論壇被稱為是“史上最高規格”，此次論壇的外方高級別官員數量高於以往，專家學者數量達到歷屆之最，其中俄羅斯和美國分別首次派出了各自從參加北京香山論壇以來最高規格的代表團。



這也是本屆北京香山論壇的兩個突破。一是今年俄羅斯國防部長紹伊古大將首次出席該論壇，這是北京香山論壇首次有大國國防部長出席；二是美國助理國防部長幫辦施燦德率官方代表團參會，也是自美國參加香山論壇以來，派出的最高規格代表團。



筆者認為，這兩點突破一方面源於中俄關係的高水平，一方面是因為中美關係的緊張趨勢，北京香山論壇作為一個高規格的安全與防務對話論壇，在國際環境迅速變化的情況下，其溝通對話和為國家間增信釋疑的平台作用突顯。



此次俄羅斯不僅將出席的最高級別政府官員從副國防部長提升為國防部長級別，還派出了40餘人規模的官方代表團，是本屆論壇人數最多的代表團。紹伊古在21日的全體大會上高度評價中俄關係，認為這是進入新時代的中俄全面戰略協作合作夥伴關係，是平等、互利、合作的鮮明範例，軍事合作在其中發揮重要作用。紹伊古還罕見闡述了俄羅斯對印太戰略的看法和疑問，認為美國推動的印太倡議將導致所謂利益聯盟的形成，不符合形成一個單一不可分割的安全空間的目標，會破壞亞太地區多邊合作體系的有效運作。



這次美國方面的參會規模和規格相比往屆也有較大提升。美國助理國防部長幫辦施燦德率領共20人的官方代表團出席，是本屆北京香山論壇中人數最多的官方代表團之一，遠超2018年的規模。2018年，美國僅派出了以美國國防大學聯合部隊參謀學院院長歐文·劉易斯帶領的6人官方代表團。



施燦德21日在出席分組論壇時發言，針對美國破壞大國關係的聲音做出澄清。他說：“美國確實不認為，新興國家的崛起必然帶來對抗。有人說，美國的根本做法是要讓中美兩國分裂，這並不是美國真正的政策。我們也在做努力，讓兩國關係更加長期和穩定，我們不想讓中美兩國分治或脫鈎。對雙方來說，最重要的是鞏固雙邊關係，加深理解，我們的目的是共同努力解決問題，深化關係。”



儘管人們對國際局勢和大國關係的擔憂只高不跌，但筆者認為，從這一屆北京香山論壇能夠看到，無論是俄羅斯還是美國，都希望借助這一平台發出聲音，與其他國家和地區展開溝通和對話，降低地區風險。兩國發言坦率，不回避地區熱點問題，如俄羅斯提到印太戰略、美國推出中導條約和核擴散，美國闡述了印太概念，說明了美國對新興力量崛起和對中美關係的態度。這正符合北京香山論壇設立的初衷，通過搭建對話平台，逐步推動各方務實合作，解決亞太地區面臨的共同安全和防務問題。

