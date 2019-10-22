中評關注：俄防長北京香山論壇“硬氣”批美

俄羅斯國防部長謝爾蓋·庫茹蓋托維奇·紹伊古大將。（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇於10月20－22日在北京舉行，本屆論壇外方官員參會數量規格再創新高，其中俄羅斯首次派出國防部長參加北京香山論壇，引發眾多關注。21日上午論壇開幕式結束後，俄羅斯國防部長紹伊古在第一次全體會議上發言，他多次“硬氣”指責有的大國為自身利益，妄顧國際秩序，其中點名批評美國在亞太地區攪局，試圖挑起衝突。並且指責美國意圖妨礙俄羅斯與中國的國防發展。



紹伊古在講話中說，一些大國為了牟取利益，肆意攪亂國際秩序，希望通過損害其他國家的合法利益，實現自己狹隘的國家目標。他們試圖改變二戰後建立的聯合國與國際法維護的現有國際體系。當前是一個重新評估全球挑戰和威脅的機會。目前國際關係正在惡化，一些大國在貿易、知識和技術交流方面正在形成逼圍，對被歧視的政府、國家施加政治經濟和軍事壓力以及實施貿易壁壘、制裁，這已經變成了全球的新常態。



紹伊古還指責美國意圖妨礙俄羅斯與中國的國防發展。紹伊古批評說，在軍備控制領域，多年來確保穩定和權力平衡的多層次安全系統正遭到破壞。這是美國拒絕批准《全面禁止核試驗條約》，並從《限制反彈道導彈系統條約》和《消除中程和中短程導彈條約》單方面退出造成的。我們相信促使華盛頓單方面退出《中導條約》的真正原因，是美國謀劃遏制中國和俄羅斯的威懾力。條約不再符合美國的利益，是因為中國的軍事和經濟實力不斷增長，俄羅斯的國防力量全力恢復以及中俄兩國之間軍事和軍事技術合作不斷發展和擴大。



隨後的問答環節上，對於俄羅斯怎麼看印太戰略的問題。紹伊古回應說，俄方贊同在亞洲開展自由和開放的夥伴關係的想法，對亞太地區來說，一些國家提出的印度－太平洋區域倡議令人感興趣。但俄羅斯對此有一些疑問，特別是對於印度－太平洋區域的定義，目前沒有明確的地理解釋，沒有參與倡議的具體條件，戰略的目標也非常模糊。紹伊古認為，美國推動的印太倡議並不包括該地區的所有國家，這將導致利益聯盟的形成，不符合形成一個單一、不可分割的安全空間的目標，而且還會破壞該區域多邊合作體系的有效運作。



同時，紹伊古還批評，美國近期測試包括地對空等導彈，有意在亞太地區營造緊張的氛圍，試圖挑起衝突，並警告如果地區內國家允許美國在領土內部署導彈系統，將會被美國挾持。



記者注意到，這並不是俄羅斯防長紹伊古第一次對美“強硬”發言，據外媒報道，紹伊古近期在接受俄羅斯媒體採訪時，就曾批評美國通過動武等手段肆意干涉他國內政。紹伊古當時嘲諷說，“敢問有哪個美國曾經宣稱要為其帶來所謂‘民主’的國家最後落得了個好下場？伊拉克？阿富汗？還是敘利亞？事實上，在美國插手後，這些國家連主權和獨立都險些‘淪喪’”——不幸的是，“如今美國的這個‘毛病’依然沒改，依然在試圖通過軍事或其他手段破壞他國。”



（記者 李娜 郭至君 徐夢溪）