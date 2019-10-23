金燦榮答中評：美俄聯手制華做不到

中評社北京10月23日電（記者 郭至君）美國著名國際關係理論學者米爾斯海默最近在北京演講時預判未來20年美國和俄羅斯會一起聯手對付中國，對此，中國人民大學教授金燦榮在出席第九屆北京香山論壇時回應中評社記者——做不到。



金燦榮表示，這是美國經典的現實主義的觀點，就是聯俄制華。但是他能不能做到，誰也不知道，看起來挺難。這兩個國家我都去過，美國更熟悉一點，他們這倆性格合不到一塊去。大家不是經常說就是什麼一山不容二虎，這個是搞不起來的。從米爾斯海默的理論出發，他一定推出這個結論，但是做不到，這是結構性決定的。



金燦榮強調，中美一定要避免熱戰，因為很簡單，中美都能夠摧毀對方。在座的對航母感興趣的，一定要反覆強調一個事實，就是中國是有能力摧毀美國的，這點一定要清楚，一定要指出來，否則美國人會忘掉這個事實，忘掉事實對世界是不好的。第二中美要避免冷戰。現在美國有一部分我們把它叫深層國家或隱形政府（deep state）。他們真不希望中美冷戰，中美冷戰對大家都不好，那怎麼辦呢，中美之間要“棋戰”。所以我個人非常支持我們國慶70周年閱兵時展示的部分實力，無論是哪部分實力，這樣子免得他計算錯了。



談到中美貿易戰的後續，金燦榮說，貿易戰應該有一個停火協議，這不是停戰協議，是停火協議，然後特朗普應該等到第二任期，再跟中國打。會歇一年，然後再打。美國現在公司債很嚴重，在大概明年6月份開始就要集中還債。那麼高潮是2021年的上半年，這個時間點就有可能公司倒閉，公司倒閉就可能停火協議就變停戰協議。因為這個貿易戰不是中國發起，是美國發起的，美國估計也打累了，想歇一歇，因為我們是從來不願意的。我估計歇了以後就歇下去了，所以我覺得貿易問題不是很大，



金燦榮也說，現在中國更自信了，跟實際閱兵有關，真正的軍事專家都知道我們十一閱兵應該是很有效果的。我記得閱兵完了以後，就是美國國防部東亞事務中心的薛瑞福講，美國現在要必須認識到一個現實，在太平洋地區美國遇到真正的均等對手，這是過去幾十年沒有的事。



（後援記者：沈而忱）