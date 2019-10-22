鐵桿藍革安明：真正傾聽民意才有韓流2.0

革安明。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月22日電（記者 黃文杰）中國國民黨20全黨代表、黃國園所屬大溪第九區黨部常委革安明接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜高喊“我要出征”，從台灣最南端出發，屏東台南都是民進黨執政，韓深入敵營，面對丟雞蛋不禮貌動作，展現氣度是來做朋友，替台灣樹立良好標竿，政治人物都像韓一樣，台灣就和諧了。



革安明，黃國園黨部常委，大溪退伍軍人協會榮譽會長，他也是“中華民國”國雷協會理事長，協會2011年立案成立，邁入第三屆。



中評社問，韓國瑜從16日開始請假，全力拼大選，從台灣最南端的屏東開始起跑，一路往北走，在民進黨執政的屏東與台南，都掀起一股熱潮，怎樣看這波被韓流2.0？



革安明借用韓國瑜的名言：“民調是冷冰冰的數字、民心是熱呼呼的感情”，這次由南往北走，就是“走自己的路”，每到一個縣市，貼近民意，傾聽人民聲音，先前媒體報導有媽媽騎10個小時機車，來回騎了6百多公里，從高雄小港到台灣後山花蓮來挺韓，這樣熱情故事，依然屹立不搖，這才是“韓流2.0”真心要觀察的指標，



他說，民主就是以人民為主，從南到北，傾聽之旅，苦民所苦，韓國瑜開始請假，沒有理由好責怪，就是全心全意，到社會每個角落，聽大家心聲，當作未來施政參考，“韓流2.0”不光去揮揮手，感受大家溫暖那是不夠，要認真去傾聽，否則的話呼口號大家都會。



被問到韓國瑜在民進黨執政的台南水萍塭公園造勢，卻遭人丟雞蛋，是否激怒挺韓支持者？



革安明認為，韓國瑜被丟雞蛋，只能說，這就是民主，尊重不同聲音的人，但不是放任不管，反倒是要看看丟雞蛋的行為，會不會造成反效果？還有被丟雞蛋的人，看看他的反應，這讓外界看到韓國瑜的胸襟與氣度，韓還會半開玩笑問支持者，有沒有攜帶雞蛋？可以拿來煎荷包蛋，這就是韓的風範，就是有度量。



他也比較四年前大選，跟2020的差異，認為2020大選很詭異。一來，執政黨批評或攻擊在野黨，再者，執政黨用盡所有資源去排除不同聲音，試問，這是民主嗎？



革安明解釋，2018年九合一選舉，當時氛圍是“討厭民進黨”，造成民進黨慘敗，也記取教訓，現在透過媒體全力塑造“討厭韓國瑜”，八家媒體有七家，習慣斷章取義，掐頭去尾，凸顯韓容易講錯話，凸顯韓說謊成性，“七打一”的結果，就是運用所有行政資源，達成目的。



被問到，怎樣讓“討厭韓國瑜”不發酵？革安明坦言，確實不容易，只有更堅定信心，繼續挺韓國瑜，支持韓國瑜。



他告訴中評社，韓國瑜跟以往國民黨推出的人選，也很不一樣，傳統國民黨政治人物，習慣選擇到藍營聚集的地區造勢，但是韓國瑜一開始，就深入敵營，深入傳統政治人物做不到的地方，類似2018年深入民進黨長期執政的高雄市，高雄為什麼可以翻盤？韓國瑜如果還留在同溫層，高雄可以翻轉嗎？當然是不可能。



革安明指出，看到韓國瑜去屏東、台南，對丟雞蛋等不禮貌舉動，展現的氣度，前提是韓到深綠，不是去挖綠營牆腳，而是關心基層，幫忙解決問題，來是跟你做朋友，這已經樹立一個標竿，如果每個政治人物都像韓國瑜一樣，台灣就更和諧，佩服韓國瑜從南部出發，第一站還在屏東小琉球過夜。