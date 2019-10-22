吳梅花看到萬人爭睹韓國瑜　感覺選舉有希望

中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜20日晚間徒步行經嘉義市文化路夜市，造成萬人空巷、交通大塞車。（中評社 資料照） 中評社嘉義10月22日電（記者 李其樺）國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜20日徒步文化路夜市，造成萬人空巷和交通大塞車的場面。對此嘉義市民吳梅花21日在新港奉天宮附近小吃攤接受中評社訪問，認為是綠營執政太久，韓國瑜的出現，讓藍軍支持者有了情緒宣洩出口，也讓她對選情感到有希望。



吳梅花曾在公家機關上班，後來從事經商，現已退休並定居嘉義市。吳梅花說，她20日晚間和家人出來逛街，行經嘉義市文化路時，適逢韓國瑜隊伍經過，“在這裡住這麼久，從來沒有看過這樣的場面！”連過去馬英九參選造勢也沒這麼多人過。



吳梅花表示，應該是蔡英文執政4年，讓泛藍和認同“中華民國”的支持者悶了太久，如今有像韓國瑜這樣誠實的參選人出來，剛好成為泛藍支持者情緒的宣洩缺口；當天熱情的場面也讓她頭一次感到這次選舉有希望。



吳梅花表示，她看不慣民進黨執政安排一堆酬庸人事，希望韓國瑜當選後能改變官場醜陋習性。另外，21日上午韓國瑜前往嘉義市區參觀檜意森活村，吳梅花也來到現場，並拜託友人遞交陳情書給韓國瑜幕僚。



吳梅花表示，她出生在雲林市，在雲林生活近20年才搬到嘉義市住。她小時候雲林非常多人，而且有許多休閒綠地，如今雲林繁榮景象不再，許多同鄉好友都搬到雙北工作定居，不願意回相對落後的雲林生活，加上陸客不來重創雲林觀光，例假日市區都沒甚麼人。因此她寫陳情書期盼未來韓國瑜當選後，能協助雲林增加綠地休閒設施，帶動雲林觀光發展，或許能讓更多住在外地的雲林人返鄉居住。

