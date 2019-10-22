韓國瑜臉書開箱民宿　文青風搶攻青年票

韓國瑜臉書發文民宿開箱趣。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄10月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜展開全台傾聽之旅，也在每個地區住宿過夜，韓國瑜21日透過臉書發布“民宿開箱趣”，介紹他所住宿的民宿風格及設計，展現年輕人的創意，展現貼近年輕世代的一面，積極搶攻青年票。



韓國瑜21日晚間透過臉書發布近期第二篇“民宿開箱趣”，介紹他在台南柳營下榻的牧時光。韓國瑜在全長3分鐘的影片中介紹民宿的格局、擺設、裝飾、設計，也強調希望透過住在年輕人創業開的民宿，更加貼近了解新時代的想法。



韓國瑜邊走邊介紹床頭櫃，竟然是用畫的畫在牆壁上，而布置也相當符合牧場乳牛的風格，尤其牆壁上一幅牛的畫作，牛肚則設計成書櫃，而透過打燈就能利用光影呈現乳牛的肚子形狀，讓他驚奇不已。



韓國瑜第一次開箱是17日到離島小琉球住宿時，介紹下榻的民宿琉夏萊的房間，僅有一張雙人床的小房間，相當庶民風格。



韓國瑜展開全台傾聽之旅，為了提高年輕人支持度，行程上也安排和年輕人進行對話，19日在台南市安平區台邦商旅舉辦“瑜你跨世代對談”台南青年座談會，暢聊青年就職、住宅、生育教養及“亡國感”相關議題。



此外，韓國瑜27日在台北市舉辦“走出同溫層”青年政策論壇，韓國瑜也先透過臉書表示“只要你想講，我就想聽！”盼青年勇敢表達意見，積極搶攻青年票。