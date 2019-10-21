外交部：雙重標準對待暴力違法活動害人害己

中評社北京10月21日電／針對西方政治人物和媒體對發生在不同地方的違法暴力活動採取不同態度，外交部發言人華春瑩21日答問時說，對待暴力違法活動，雙重標準、姑息縱容，到頭來只會害人害己。



當日例行記者會上，有記者問：我們注意到，發生在西班牙加泰羅尼亞和英國倫敦的示威活動與香港越來越像，特別是其中縱火、擁堵機場、砸毀商鋪等暴力違法活動。當地暴力示威者毫不避諱地聲稱複製所謂“香港經驗”，要做“第二個香港”。但是，西方政治人物和媒體對此保持低調甚至沉默，認為這些事情發生在香港是“民主自由”，而發生在西方社會卻是“暴力騷亂”。中方對此有何評論？



華春瑩說，中方注意到西班牙加泰羅尼亞和英國倫敦等地發生的事態。這是有關國家的內部事務，希望在有關國家法律和制度的框架下妥善解決相關問題。



華春瑩表示，確實如很多媒體注意到的，對發生在不同地方的違法暴力活動，西方政治人物和媒體顯然是採取了不同的態度。這再次說明：所謂民主、人權只不過是西方干涉香港事務的一個道貌岸然的藉口；對待暴力違法活動，只能是一個標準、一種態度，雙重標準、姑息縱容，到頭來只會害人害己。



華春瑩說，近期的事態和西方政客的表演讓我們越來越清楚地認識到，某些西方政客嘴裡的美麗風景線好比沙漠中的海市蜃樓，或者大海里塞壬的歌聲，如不能明辨是非，保持定力，最終只會迷失自我，付出沉重的代價。