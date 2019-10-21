外交部回應美官員：中國不會受人擺布

中評社北京10月21日電／針對美方官員近期對中國社會制度的無端指責，外交部發言人華春瑩21日表示，歷史和實踐證明，中國特色社會主義道路完全是正確的。美方試圖按照自己意願改造別人的想法從一開始就是錯誤的。中國不會受別人擺布，將沿著自己選擇的道路和確定的方向堅定不移走下去。



當日例行記者會上，有記者問：10月17日，美國國務院助卿史迪威在威爾遜中心就美國對華政策發表演講時表示，中美關係處於戰略競爭階段，美須改變同中國打交道方式，審視意識形態日益淡化等因素。史迪威還對中國社會制度進行無端指責。你對此有何評論？



華春瑩說，中方注意到有關報道。史迪威的演講充分暴露了美方一些人嚴重的對華意識形態偏見和根深蒂固的霸權思維和雙重標準。



她表示，史迪威在演講中無端指責中國的社會制度，對中國謀求民族復興耿耿於懷。中國的制度好不好，中國人民最清楚，實踐也已經作出了回答。



華春瑩說，我們剛剛隆重慶祝新中國成立70週年，國際社會普遍高度肯定中國70年來取得的偉大成就以及為世界和平與發展作出的重要貢獻，178個國家的領導人和36個國際和地區組織負責人通過各種方式向中國表示熱烈祝賀。歷史和實踐證明，中國特色社會主義道路完全是正確的，完全符合中國的國情和中國人民的需要，也因此得到了中國人民的擁護和支持。



華春瑩說，多個外國機構民調顯示，中國民眾對本國社會制度和發展道路的支持度在所有受訪國當中始終排名第一。“既然是成功正確的道路，為什麼要改變？既然人民群眾支持，為什麼要放棄？”她說。



“中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路、現實國情不同，雙方誰也改變不了誰。美方試圖按照自己的意願改造別人的想法從一開始就是錯誤的，更是不可能實現的。”華春瑩說，中國不會受別人擺布，將沿著自己選擇的道路和確定的方向堅定不移走下去。中方從來無意改變美國，美方也不應總是謀求改變中方，而是應學會以包容、平等的心態尊重包括中國在內的其他國家的正當發展權利。如果總是幻想改變甚至改造別國，肯定只會落得滿地玻璃心。只有學會懂得和平共處、合作共贏，才有可能共享滿天璀璨星。



“我還想再次強調，中美之間的競爭和分歧從來都存在，重要的是不讓偏見和戒懼控制思維，更不能讓衝突和對抗主導關係，而應堅持求同存異，平等協商，管控分歧。”華春瑩說，希望美方摒棄陳舊過時的冷戰思維，回歸理性，正確看待和處理中美關係，多做有利於中美互信合作的事，而不是相反。