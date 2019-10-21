陳水扁：9月24日5人會商已達蔡賴配共識

陳水扁抨擊賴清德訪美期間的“反對小黨監督大黨”的說法，並爆料9月24日5人會商已達成蔡賴配共識。(中評社 資料照) 中評社台北10月21日電／前“行政院長”賴清德展開訪美輔選行程，陳水扁21日晚在臉書透露，賴清德8月曾在餐敘時信誓旦旦的說不會接受“蔡賴配”，但在9月24日於高雄的5人會商場合，已達成“蔡賴配”的共識結論。



對賴清德在美國要求支持者讓民進黨能在“國會”過半，陳水扁也在臉書反駁。“清德兄此言差矣”！他表示，對賴在芝加哥反對“小黨監督大黨”的說法，也看不下去。



陳水扁表示，對賴清德在輸掉黨內初選提名後，為了兌現初選期間的承諾，輸的一方一定要支持勝出者，特別在黨中央和蔡總部安排下，千里迢迢參加全美各地支持蔡英文連任後援會成立大會，比起郭台銘願賭不服輸，展現高度民主風範，贏得更多喝采與尊重！



陳水扁爆料， 縱使賴改變8月在原市長官邸餐敘時信誓旦旦的說詞－不會接受“蔡賴配”，甚至在9月24日於高雄的5人會商場合，達成“蔡賴配”的的共識結論，扁完全尊重賴不計毀譽的政治決定並給予堅定支持。



陳水扁表示，但對賴在美國輔選第二個行程，台北時間18日在芝加哥出席蔡連任美國中西部後援會成立大會。賴談到我們要在國際民主的陣營繼續深化民主、自由、人權，還是要走回頭路，一個中國原則、一國兩制的台灣？2020這場選舉的重點就在這裡，的確是讜論。



扁指出，但黨內初選三次變更提名規則，這不是深化民主，而是民主倒退嚕。公開支持蔡連任也不能船過水無痕。何況蔡政府只是拒絕“一國兩制”，並沒有反對“一個中國原則”，這點賴院長不會不知道，這樣的執政黨難道不需要少數在野黨的監督嗎？



陳水扁提到，賴清德最後拜託海外僑胞，若民進黨在“國會”沒過半，很多工作都沒有辦法進行，本無可厚非。但賴強調“若民進黨沒過半，甚至另外一黨也沒過半，少數政黨扮演最重要角色，大家想想會發生什麼事。



陳水扁抨擊賴，監督政黨的人是人民，不是用一個少數政黨去監督另外一個政黨。賴說，有人認為過去是兩大政黨，現在有小黨出來，因此要用“小黨監督大黨”。賴不以為然的表示，“我們要有正確的政黨政治的認識”，讓蔡的民進黨的“立委”“國會能過半”。這一段談話陳水扁真的看不下去！



陳水扁還提到四點，一、4位民選“總統”只有陳水扁8年是少數執政，做的事情沒有比較少。完全執政更應有“國會”強而有力的監督力量，不能淪為一言堂。



二、民主多元，有競爭壓力才有進步。支持賴參加黨內“總統”初選，正是民主深化的實踐。“政黨政治”的真締及正確認識，就是“政黨平等”與“政黨競爭”。怎能分大小黨，甚至說出不能“小黨監督大黨”的話？



三、沒錯監督政黨的是人，但監督政府的除了人也包括人民支持的政黨。而“少數黨監督執政黨”乃天經地義的事，“不是用一個少數政黨去監督另外一個政黨”，這種違背正確的政黨政治認識的話，竟然出自最尊敬的賴之口，除了驚訝還是敬訝！



四、早年黨外人士不是被國民黨說成是一小撮人嗎？民進黨為了打破黨禁，不知付出多少代價！？民進黨成立之初也是“國會”的小黨，後來才小黨變成兩度“中央”執政的大黨。民進黨們一路辛苦走來，卻忘了初衷而看不起小黨了嗎？！