紀念詩人余光中　李佳芬出席感恩音樂會

高雄市政府21日晚於文化中心至德堂舉辦“高雄交響詩──光中餘韻感恩之夜音樂會”緬懷詩人余光中，市長韓國瑜妻子李佳芬、副市長葉匡時等陪同余光中遺孀范我存聆賞。(照:高雄市政府提供) 中評社高雄10月22日電／緬懷詩人余光中，高雄市政府21日晚於文化中心至德堂舉辦“高雄交響詩──光中餘韻感恩之夜音樂會”，由近160位表演者從余光中的詩詞出發，演出12首歌曲，透過雋永詩詞與動人弦律感受高雄的美好與人文情懷。副市長葉匡時、市長夫人李佳芬及文化局長林思伶陪同余師母范我存入場欣賞音樂會，共度溫馨輕柔的夜晚。



音樂會首先以“春天從高雄出發”為開場曲目，以“高雄主題”為出發點，安排“高雄經典的詩與景──余光中”、“高雄的年輕活力新創作──南面而歌”、“獻給未來高雄”三個篇章，透過文學音樂形式，描繪高雄的點滴並展現高雄的熱情與深厚。



節目尾聲以“生生不息”曲目做為接續未來高雄的希望，並播放“推開高雄的大門”做為謝幕音樂，葉匡時特別致贈感謝狀及花束給資深音樂人楊慕及表演者，感謝大家的精彩演出，讓觀眾在交響詩的音樂盛會中，紀念余光中的文筆風采，也仰望未來的美好。



文化局表示，“讓春天從高雄出發”為詩人余光中的在地作品，詩中提及“木棉花的火把”傳達南部的熱情和情感。此外，10月21日是余光中教授的生日，即使詩人已遠，但他的文學不但永遠記錄下高雄的人文與景色，也豐富了台灣在藝術音樂與流行音樂的發展方向。



“高雄交響詩──光中餘韻感恩之夜音樂會”由資深音樂人楊慕擔任音樂總監，並邀請知名樂評專欄作家王祖壽擔任主持人、九歌出版社總編輯陳素芳擔任與談人，余光中女兒余季珊朗誦父親詩作“小小天問”。另有世紀合唱團、中山大學合唱團、純粹人聲樂團the pure、四組“南面而歌”的得獎創作年輕流行歌手、聲樂家林欣欣、嵬舞劇場舞者等近160位表演者。