快評：台灣又面臨抉擇 兩岸關係危與機并存

中評社快評/正在北京舉行的香山論壇，各國安全專家和智庫學者雲集，台灣問題與兩岸關係也是話題之一。中國國務委員兼國防部長魏鳳和在開幕式主旨發言中談及台灣問題時說，中國是世界上唯一尚未實現完全統一的大國，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是大勢所趨，大義所在，民心所向，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。中國致力於推動兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程，但絕不會任由“台獨”分子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手台灣事務，祖國統一是人間正道，搞分裂只能是死路一條。



與會的中國現代國際關係研究院院長袁鵬接受中評社專訪談及台灣問題時說，選舉的因素，加上美國對台政策的急劇變化，以及中美的戰略博弈，使得台灣問題到了一個非常嚴峻的時刻。如果出現一些極端情況，大陸必然會作出應有的反應。



與會的復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受中評社專訪也認為，2020年對台灣問題來講可能是一個危機之年。如果蔡英文連任，而美國又在今年的基礎上，從外交、軍事、經濟層面推出更多加強美台關係的措施，一定會引起中國大陸的強烈反應，可能引發一場甚至幾場嚴峻的台海危機。



與會的澳大利亞麥考瑞大學教授季北慈回答中評社提問時也說，蔡英文如果贏得選舉，兩岸可能會非常困難。



從以上幾位重量級專家的發言可以看出，大家都認為台灣又面臨重要的抉擇，情勢相當嚴峻。



我們認為，對兩岸關係來說，危與機是并存的。如果台灣在獨的路上越走越遠，加上美國的介入，兩岸關係會越來越複雜嚴峻，發生危機與沖突的可能性會增加，台灣的生存發展環境勢必惡化，這是肯定的。但現在就斷定明年的選舉誰勝誰負還為時尚早，加上期待兩岸和平穩展發展仍是台灣的主流民意，而大陸掌控兩岸關係的能力也在不斷增強，兩岸關係的發展不必過於悲觀，化危為機的可能性也是存在的。

