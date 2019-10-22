富權：禍起屏東　都是姓“蘇”的惹的禍

中評社香港10月22日電／相對於國民黨仍然未能完全整合，民進黨自黨內“總統”初選後，賴清德摸摸鼻子認輸，沉潛不作聲而呈現相對穩定。澳門新華澳報今天發表富權的文章說，儘管社會上“討厭民進黨”的氛圍仍在，民進黨的支持度也低於國民黨，但蔡英文的民調卻憑著“撿到槍”而詭異地高踞，甚至過半。因此，如果沒有重大突發事件，躁進的韓國瑜很難翻盤“逆轉勝”。也因此，蔡英文再次提出贏選“總統”過半的口號。



也正在此時，民進黨卻突然內訌。而且怪異的是，都是來自屏東縣，而且都是與姓“蘇”者相關。



文章指出，這場內訌，就是圍繞著屏東縣，一是屏東縣“立委”之爭；二是屏東縣長之爭。而圍繞著姓“蘇”的，則一是蘇嘉全的侄子蘇震清懷疑自己參選“不分區“立委”的默契遭到“撕票”，向來“乖乖牌”蘇嘉全為此而率眾向蔡英文“造反”，導致審議黨內“不分區“立委”提名委員會名單的中執會流會；二是據說，更深層次的是，是蘇震清堅持要排入“不分區“立委”的安全名單，除了是“無區可選”之外，也是為了兩年多後參選屏東縣長繼續積累政治資本；三是蘇嘉全不滿“不分區“立委”提名委員會的名單，固然是為了為其侄子蘇震清出面，但也有著不滿在提名委員會名單中，竟然有蘇貞昌，卻無他蘇嘉全；四是“立法院長”蘇嘉全的妻子洪恒珠要以脫離民進黨無黨籍名義參選屏東縣第一選區“立委”，硬碰民進黨提名的鍾佳濱。



這真是“禍起屏東”，而且都是與姓“蘇”的有關。



自二零零五年第七次的“修憲”，規定自二零零八年選出的第七屆“立委”起，選制改為“單一選區兩票制並立制”，“立委”席次減半為一百一十五席，且任期為四年，無連任限制。其中“區域“立委”七十三席，由單一選區直選產生（即一個選區僅選出一名“立委”），選舉方式採相對多數制（即得票最多者當選，無需過半）。選區劃分原則上以人口比例分配，但是每個縣市至少選出一席“立委”。



“區域“立委”的選區依各縣市人口多寡劃分，約二十至三十萬名選舉人（即選民）為一區，縣市人口數五十萬以下單獨一個選舉區。嘉義市、花蓮縣、台東縣及三個離島縣市因為人口過少保留一席。