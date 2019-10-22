拒絶港男投案　李艷秋：蔡英文撿到槍炸膛了

針對在台殺人的嫌犯港人陳同佳表示願意返台投案，李艷秋在臉書發文表示看法。（李艷秋臉書） 中評社台北10月22日電／香港“反送中”風暴數月未歇，事件導火線在於港男陳同佳去年2月在台殺害女友潘曉穎，潛逃回港後，由於台港沒有引渡協議，陳男在港只被控以輕罪。港府想修訂逃犯條例，結果引發民眾反彈。如今傳出陳男願意來台自首，但移民署卻拒絕其入境。對此，資深媒體人李艷秋21日在臉書發文表示，反送中讓蔡英文撿到槍，但這回卻是撿到殺人犯炸膛了。



李艷秋表示，蔡英文在香港“反送中”的運動中撿到槍，彰顯她最能顧主權的形象，民調節節提高；沒想到反送中運動的源頭－－在台殺人的嫌犯陳同佳願意返台投案，接受台灣司法審理，卻遭蔡政府拒絕入境，理由是“時機敏感，殺人犯是被自首，有陰謀，港府政治考量”，什麼顧主權、護台灣、司法管轄、人權正義，立馬消風，全都成為可笑的謊言。



李艷秋臉書全文如下：



撿到槍，沒想到炸膛了



蔡英文在香港‘反送中’的運動中撿到槍，彰顯她最能顧主權的形象，民調節節高；沒想到反送中運動的源頭－－在台殺人的嫌犯陳同佳願意返台投案，接受台灣司法審理，卻遭蔡政府拒絕入境，理由是“時機敏感，殺人犯是被自首，有陰謀，港府政治考量”



什麼顧主權、護台灣、司法管轄、人權正義，立馬消風，全都成為可笑的謊言。



‘反送台’像顯影劑般，讓蔡政府的幾個面向現形：



1,蔡政府強烈恐共，因為恐懼，只能封門逃避，不敢正面迎敵。



2,蔡政府毫無能力處理兩岸事務，面對老共出招，口袋裡沒有劇本，各單位束手無策，陳同佳萬一帶來衝擊和風險，蔡政府是沒有能力應對解決的。



3,蔡政府對台灣民主法治毫無信心，一個殺人犯就可以摧毀司法，矮化國格。



4,蔡英文如果心中確實有“中華民國”，此刻應該說：‘本案將依“中華民國”法律依法審理’，這句話不敢說，代表最近掛在嘴邊口口聲聲“中華民國”，都是練肖話。



5,反送中的政治能量大補，蔡英文希望這場運動能持續，在選舉中發揮最大效果，所以任何可能有助於港府收拾局面的作為，一概拒絕。



撿槍、撿彈、就是不撿殺人犯。



對受害者及她的家人，台灣應該說抱歉，你們要的正義，蔡英文政府因為無能、恐共以及選舉至上，不能給你們。



反送中讓蔡英文撿到槍，但是...炸膛了！