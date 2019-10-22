幕僚給老闆EQ打分數　韓滿分5分柯2分

蔡壁如、王淺秋21日接受專訪，暢談和各自的老闆台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜相處的心得。(照片:今晚好好說臉書粉絲團) 中評社台北10月22日電／台北市府顧問蔡壁如、高雄市新聞局長王淺秋21日晚間接受專訪時，主持人談到幫老闆“打分數”，對於滿分5分的EQ項目，蔡壁如直言，柯文哲的EQ只有2分有待改進，但他已經比在醫院改進百倍了。王淺秋則說，韓國瑜EQ是滿分5分，因為韓無論是遇到多咄咄逼人、尖酸刻薄的問題，從來都不發飆，也沒有罵過記者。



北市府顧問蔡壁如、高雄市新聞局長王淺秋21日晚間接受華視《今晚好好說》專訪，暢談和台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜相處的心得。



主持人吳淡如詢問，如果柯文哲請假3個月，會百廢待興嗎？蔡壁如表示，不至於，但確實很多事情就會慢下來，且員工真的會鬆懈。



王淺秋回應，市政本來就有分層負責，韓國瑜只是請假，有需要就會回來，三位副市長都是部長級的，團隊也是黃金團隊，不用市長事必躬親顧在那邊，況且韓國瑜又不是人間蒸發，也是隨時都可以通電話。



王淺秋也提到，在“行動力”部分，自己給韓國瑜打4分，因為韓國瑜是個夢想家，他的夢想非常遠大，但有時候需要實際調整，就像摩天輪有實際招商，但可能廠商希望獲利模式快一點，但就要修正招商條件。