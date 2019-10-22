“6”不是中國經濟增長的分界線

在經濟下行壓力面前，一定要保持定力，保持信心，要用更加堅定的步伐，推動經濟結構調整與轉型，實現高質量發展 中評社北京10月22日電／18日，國家統計局發布中國經濟“三季報”。數據顯示，初步核算，前三季度國內生產總值697798億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。分季度看，一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。分產業看，第一產業增加值43005億元，增長2.9%；第二產業增加值277869億元，增長5.6%；第三產業增加值376925億元，增長7.0%。



中國網發表財經評論人譚浩俊文章表示，從前三季度經濟增長的情況來看，由於受國際經濟持續低迷、經濟增長乏力、貿易壁壘不斷加劇等多重因素的影響，前三季度經濟增長出現了連續放慢現象，經濟增長率也由第一季度的6.4%下行到6%，下降0.4個百分點。



對此，國家統計局相關負責人在回答記者有關第四季度經濟增長率會不會破“6”時表示，雖然世界經濟大概率還會延續放緩的趨勢，國際機構對經濟形勢的預測也不太樂觀，但是，從中國經濟內部來看，還是有不少比較好的信號的。



如9月製造業PMI有所加快、基礎設施投資最近兩個月都在回升、工業生產者出廠價格PPI9月和8月環比都在上漲、汽車生產和銷售近兩月降幅呈現收窄態勢等，再加上去年四季度基數相對較低，今年四季度經濟保持平穩趨勢是有保證的。這也意味著，“6”很有可能是今年中國經濟的底，第四季度繼續探底的概率並不大。



文章分析，那麼，當如何看待中國經濟面臨的下行壓力以及具有的各種積極因素呢？如果世界經濟繼續低迷、並有可能進一步惡化，從而給中國經濟增長帶來更大的壓力，導致中國經濟增長速度破“6”，又當如何看待呢？



顯然，這是各方比較關注，也是比較看重的一個問題。只是需要注意的是，如果過多地把注意力放到經濟增長率會不會破“6”上，就有可能被數據帶偏，被數據迷惑了雙眼，被數據攪亂了思路。因為，自推出加快供給側結構性改革步伐、推動經濟結構調整與轉型、實現高質量發展目標以來，中國經濟增長的結構和效率也發生了很大變化，經濟運行質量不斷提高、內生動力不斷增強，新經濟、新動能的作用不斷發揮。



特別是房地產拉動經濟增長的因素不斷減弱，經濟結構持續改善。特別是僵屍企業處置和落後產能淘汰，已經在經濟增速放緩中逐步消化，去產能、去杠杆帶來的對經濟增長的負面影響已經大大減弱，甚至在某些領域已經產生正面作用。因此，在未來經濟增長中，經濟內部負面因素對經濟增長的影響已經越來越小。中國經濟增長需要應對的，主要是外部因素，特別是貿易壁壘等帶來的不利影響。

