中國賦予互聯網更廣闊發展空間

中評社北京10月22日電／第六屆世界互聯網大會10月20日在浙江烏鎮開幕。國家主席習近平致賀信指出，今年是互聯網誕生50周年，當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，人工智能、大數據、物聯網等新技術新應用新業態方興未艾，互聯網迎來了更加強勁的發展動能和更加廣闊的發展空間。發展好、運用好、治理好互聯網，讓互聯網更好造福人類，是國際社會的共同責任。



北京青年報發表評論員樊大彧文章表示，世界互聯網大會已成為全球互聯網領域的頂級盛會。以“智能互聯 開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體”為主題的第六屆世界互聯網大會，深度契合了新一代信息技術發展方向，積極回應著當前互聯網行業的深度思考。本屆大會吸引了1500多位重量級嘉賓出席，阿里、騰訊、華為等多家頂級互聯網企業悉數參加，全球互聯網領軍人物將共同探討5G、人工智能、物聯網等新技術、新業態發展，以及互聯網治理和發展等重要問題。



今年的世界互聯網大會是互聯網科技發展的盛宴，也是智能互聯、擁抱未來的發展機遇。2019年是互聯網誕生的第50個年頭。50年來，互聯網日益滲透到政治、經濟、社會、文化、軍事各個領域，加速了勞動力、資本、能源等要素的流動和共享，推動社會生產力發生質的飛躍，深刻改變了人類的生產、生活方式。當今世界正經歷一場更大範圍、更深層次的科技革命和產業變革，以互聯網為基礎的數字經濟，正在逐步演進到以人工智能為核心驅動力的智能經濟新階段，智能經濟有望成為拉動全球經濟重新向上的核心引擎。面對新的形勢，全球網絡精英來到烏鎮，他們希望看到愈加清晰的未來世界的模樣，他們的熱情也將照亮世界互聯網發展的未來。



文章指出，中國將賦予互聯網更廣闊的發展空間，全球經濟發展也將由此增添新動能。今年是互聯網誕生50周年，也是中國全功能接入互聯網25周年。25年來，中國互聯網從無起步，從“跟隨者”變成不少領域的“引領者”，中國正由網絡大國向網絡強國不斷邁進。近年來，數字經濟已成為中國經濟發展新動能，互聯網科技改造提升了傳統產業，孕育了很多新興業態。交通、醫療、城市安全、教育等各行各業正在快速實現智能化，新的消費需求、商業模式不斷湧現。中國作為全球唯一10億級用戶在線的巨大市場，隨著雲計算、大數據、人工智能、5G等技術的不斷突破，必將迎來更大的發展契機，全球經濟也將因此受益。



機遇前所未有，挑戰也無處不在。互聯網發展迅猛，在引領和開啟人類歷史新紀元的同時，也給政治、經濟、文化安全以及公民在網絡空間的合法權益帶來了一系列風險挑戰。某些西方國家利用網絡開展大規模監控、竊密，甚至干涉他國內政、煽動社會動亂，嚴重危害國家政治安全。網絡謠言、頽廢文化以及色情暴力等違法和不良信息敗壞社會風氣，嚴重危害文化安全。恐怖主義、分裂主義、極端主義等勢力利用網絡煽動、策劃、 組織和實施暴力恐怖活動，嚴重危害社會安全。面對風險挑戰，沒有哪個國家能夠置身事外、獨善其身，各方必須齊心協力共同治理，人們期待世界互聯網大會發出網絡空間治理的中國聲音。



文章最後說，世界互聯網大會是國際互聯網共享共治的中國平台。通過這個平台，中國不僅要展示未來互聯網更廣闊的發展前景，還將展現中國與世界各國共同推進網絡空間全球治理的真誠願望。烏鎮這座底蘊深厚的千年古鎮，在集中展示世界互聯網最新發展趨勢、前沿技術的同時，也將點亮“互聯網之光”，照耀構建網絡空間命運共同體的前進之路。



