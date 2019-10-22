中評社北京10月22日電／最高人民檢察院、國家市場監督管理總局、國家藥品監督管理局日前宣布，一場落實食品藥品安全“四個最嚴”要求的專項行動正式於2019年9月至2020年12月在全國聯合開展。其中明確提出，將對“網紅食品”安全違法行為重拳出擊。



網民指出，“網紅食品”規模擴張速度超出想象，產能瓶頸可能導致企業在食品安全管理水準上的鬆懈，產生不合格產品。當前，對“網紅食品”還缺乏明確的法律法規來規範，需要創新監管手段，用常態化監管築牢“網紅食品”安全防線。



網民“雨馨”表示，從目前情況看，“網紅食品”攻城略地，主要通過天花亂墜的營銷宣傳，這讓部分誇大其詞的注水廣告大行其道。



網民“鐘凱”認為，對“網紅食品”要有包容的心態，鼓勵其創新，但食品安全的底線不容觸碰，對違法違規行為要堅持零容忍，對“擦邊球”敲打警告，不能允許“網紅食品”游離在監管之外。



據報道，對於此次專項行動，多家平台都作出回應：淘寶直播表示歡迎市場監管總局對於此類行業亂象進行整治；快手建立了三審制度，上線了一整套審核體系；蘑菇街稱也將積極配合監管部門工作，進一步完善相關管理機制。



網民“杜衛東”指出，要建立一套針對“網紅食品”的常態化監管機制，增加定時抽檢和隨機檢查的監督頻次，切實落實互聯網平台主體責任。同時，相關部門應制定相應的食品產品標準、生產經營衛生規範以及配套檢測方法等標準，規範行業發展。



網民“王紅峰”也認為，只有堅持“網紅食品”安全日常監管與專項整治相結合，才能築牢“網紅食品”的安全防線，確保“網紅食品”“紅”得健康、“紅”得長久。



來源：經濟參考報 作者：李奕蕾

