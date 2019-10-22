軍運會游泳比賽第3日：中國軍團再添7金

10月21日，王簡嘉禾在比賽中。當日，在武漢進行的第七屆世界軍人運動會女子1500米自由泳決賽中，中國選手王簡嘉禾以15分57秒50的成績獲得冠軍。新華社 中評社北京10月22日電／新華社消息：中國軍團在軍運會泳池中的奪金勢頭持續強勢，豪取21日全部9項比賽中的7項桂冠，同時打破5項賽會紀錄。目前，中國游泳隊已收攬19塊金牌。



中國的楊浚瑄以53秒93奪得女子100米自由泳冠軍並打破賽會紀錄，朱夢惠獲得亞軍。女子100米仰泳中，陳潔游出1分00秒14的賽會新紀錄，柳雅欣獲得亞軍。汪順後來居上，以4分10秒13奪得男子400米個人混合泳冠軍並刷新賽會紀錄，隊友覃海洋以0秒28的微弱差距獲得亞軍。季新傑在男子200米自由泳中率先觸壁，1分46秒54的成績也刷新了賽會紀錄。



在女子1500米自由泳決賽中，中國隊王簡嘉禾自入水開始就處於領先位置，在全場觀眾一浪高過一浪的呐喊中，她最終以15分57秒50奪冠。比賽中，埃及運動員遠遠落後其他運動員，但仍堅持不懈，贏得全場觀眾熱烈的掌聲。



“不拋棄、不放棄，這才是競技運動的精神。”現場觀看比賽的江漢大學學生李悅說。



女子200米蝶泳決賽，中國運動員張雨涵以2分10秒68奪冠，張雨霏獲得季軍。此外，巴西運動員戈梅斯奪得男子50米蛙泳金牌，中國運動員閆子貝獲得亞軍。男子100米蝶泳中，俄羅斯運動員包攬冠亞軍，中國運動員李朱濠排名第四。



當晚比賽的壓軸項目是4×100米自由泳混合接力。中國隊派出季新傑、何峻毅、朱夢惠、楊浚瑄參賽。發令槍響後，俄羅斯與波蘭隊在第一棒和第二棒中領先，中國隊位處中游。第三棒開始，中國女隊員朱夢惠一入水便奮起直追，並在50米後反超。最後一棒的楊浚瑄繼續擴大優勢，最終以3分26秒04率先觸壁，創造了新的賽會紀錄。



武漢小觀眾李明伊被現場的熱烈氛圍感染，不斷為中國隊員呐喊加油。看著五星紅旗在國歌聲中冉冉升起，只有5歲半的小明伊激動地告訴記者：“我長大了也要當運動員、拿金牌。”