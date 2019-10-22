美國對歐加征關稅緣何手下留情？

中評社北京10月22日電／在經過世貿組織裁決批准後，美國政府日前正式對價值75億美元的歐盟輸美商品加征懲罰性關稅，引起外界廣泛關注。由於75億美元是世貿組織歷史上裁定的最大罰單金額，不少人以為，此次美歐經貿摩擦烈度不小，但其實並非如此。



自2004年起，美歐雙方陸續向世貿組織提起訴訟，互相指控對方為歐洲航空巨頭空客和美國航空巨頭波音提供非法補貼。2012年，世貿組織裁定美國對波音提供的部分補貼非法；本月初，世貿組織又裁定歐盟存在對空客違規補貼的行為，允許美國對歐盟加征關稅實施報復。美國政府最終決定，對歐盟生產的大型民用飛機、歐盟農產品和其他產品分別加征10%和25%的關稅。



美國政府的板子落下之後，歐盟國家的一些媒體和智庫反倒覺得，美國手下留情了。法國《回聲報》指出，美國對空客飛機加征關稅的力度遠低於預期，此前美國政府曾一度威脅對空客飛機加征100%的關稅，如今上調的稅率僅為10%，且對空客在美國境內工廠和組裝線所進口的零部件和生產的飛機免予加征關稅，算下來，這輪加征關稅給空客每年帶來的損失不過1.9億美元。



德國智庫-基爾世界經濟研究所也發表文章說，美國此次加征關稅對德國和歐盟經濟帶來的損失是“可控的”，據估算，初步給德國帶來的損失僅約1.3億歐元(約合1.45億美元)。德國之聲等德國媒體也指出，如今歐盟對美國月均商品出口額都超過440億美元，75億美元的加征關稅規模對歐美貿易影響整體有限。



美國政府手下留情是因為對待盟友心慈手軟？絕非如此。從去年一度喧囂塵上的鋼鋁產品關稅到如今仍在磨刀霍霍的汽車關稅，事實證明，美國政府向來不會因盟友關係就束手束腳。更何況，現任美國政府正致力於在美歐自貿談判上尋求突破，不會輕易放過施壓歐盟的機會。這次之所以收力，主要原因如下：



一是因為歐盟堅決鬥爭。針對美國加征關稅的威脅，從歐盟機構到法國、西班牙等歐盟國家政府，都一致堅定表示將堅決捍衛自身利益。歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫一再明確表態，美國如堅持加征關稅，歐盟將“別無選擇”，會按照世貿組織流程反征關稅。日前，歐盟還公布了一份價值約120億美元的對美國商品加稅清單。歐盟的強硬態度，令美方不得不認真考慮升級貿易戰的後果。



二是因為彼此利益交融，美國政府“投鼠忌器”。這些年，達美航空、美國航空、捷藍航空等美國企業大量訂購空客飛機，美國政府對空客加征關稅，最終相當於對這些美企加稅。達美航空本月初聲明，對空客加稅將損害達美的利潤，並對美國整個航空業造成傷害。對歐盟農產品的加稅也是一個道理，如法國地方官員所說，對法國葡萄酒加征關稅，實際是在懲罰美國人，到頭來還不是美國消費者需要為漲價的美酒埋單？



打打談談是歐美經貿關係的常態。目前來看，歐美坐下來談判解決問題的可能性不小。勒梅爾19日在華盛頓和萊特希澤會晤後已向媒體披露，美國政府敞開大門願就取消加征關稅進行會談。具體結果如何，且行且觀察吧。



來源：經濟參考報 作者：韓冰

