譜寫信息時代可持續發展新篇章

中評社北京10月22日電／2015年9月，習近平主席出席聯合國發展峰會，同各國領導人一致通過2030年可持續發展議程，開啟了全球可持續發展事業的新紀元。當前，數字化、網絡化、智能化已成為經濟社會發展的大趨勢，信息技術與人類生產生活廣泛滲透、深度融合，推動人類社會進入智慧社會的新階段，帶動了信息網絡泛在化、數據資源共享化、公共服務均等化、經濟發展普惠化，為人類可持續發展提供了新路徑、注入了新動力，對於建設普惠包容的幸福社會、構建人與自然和諧共處的美麗家園具有重要意義。



今年是新中國成立70周年。作為世界上最大的發展中國家，中國始終堅定不移履行可持續發展承諾，貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，通過推進信息化發展、加快智慧社會建設，推動經濟社會不斷朝著更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的方向發展。



在新的起點上，我們願與世界各國一道，大力提升信息化發展水平，積極推進智慧社會建設，充分發揮對可持續發展的驅動作用，攜手譜寫信息時代可持續發展的新篇章。在此，我與大家分享四點倡議。



一是推動協調均衡發展，釋放數字經濟新動能。我們應充分發揮數字經濟的均衡性、互利性、共贏性優勢，營造更加協同、靈活、包容、開放的市場環境，為各國平等參與全球數字經濟發展創造條件，激發數字活力，釋放數字價值，讓互聯網發展成果更好造福世界各國人民，推動全球經濟更加均衡、協調、可持續發展。



二是推動智能創新發展，拓展社會服務新渠道。我們應加快完善數字基礎設施，打造數字政府，建設智慧社會，統籌推進智慧政務、智慧社區、智慧交通、智慧醫療等快速發展，暢通信息壁壘，喚醒沉睡數據，架起“智慧大腦”，為現代城市治理、公共民生服務、經濟社會發展全面賦能，實現“智慧讓生活更美好”的目標。



三是推動綠色永續發展，踐行智慧環保新理念。我們應大力推進“互聯網+綠色生態”，推動互聯網與生態文明建設深度融合，充分運用互聯網、大數據、人工智能等新技術，促進傳統產業智能化、清潔化改造，減少經濟社會活動對能源的消耗，開辟構建綠色型世界經濟的新路子；以互聯網思維推廣綠色低碳生活方式，引導人們踐行綠色生活，為子孫後代留下碧水藍天的美麗世界。



四是推動普惠包容發展，發展網絡扶貧新模式。我們應充分發揮互聯網在助推減貧事業方面的獨特優勢，積極推進互聯網普及、電子商務、信息服務、網絡公益等工作，幫助廣大發展中國家和相對欠發達地區降低應用成本，縮小數字鴻溝，擺脫“數字貧困”，不讓貧困地區、貧困人口在信息時代掉隊，真正讓互聯網為人們過上好日子提供新機會、開辟新空間。



“志之所趨，無遠弗屆”。智慧社會已經開辟並將繼續拓展嶄新的可持續發展之路。讓我們以世界互聯網大會為平台，暢所欲言、集思廣益，積極探討智慧社會在促進全球經濟增長、推動社會健康發展、加強生態環境保護等方面的重要作用，共同推動人類社會朝著更可持續的方向發展，不斷創造更加繁榮美好的明天。



來源:人民日報 作者：莊榮文（中央宣傳部副部長、中央網信辦主任、國家網信辦主任）

