中評鏡頭：黃珊珊布達沒邀宋楚瑜卻有高嘉瑜

柯文哲（右）監誓副市長黃珊珊（中）、秘書長薛春明（左）布達典禮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月22日電（記者 鄭羿菲）台北市政府22日上午補辦已於日前就任副市長的前親民黨議員黃珊珊，及秘書長薛春明的布達典禮，由台灣民眾黨、台北市長柯文哲親自監誓。由於黃珊珊日前稱“不會邀請親民黨主席宋楚瑜”，因此誰到場成為現場焦點，卻見參選“立委”台北市第四選區（內湖、南港）的民進黨台北市議員高嘉瑜到場熱情送書，出現了“此瑜非彼瑜”的有趣畫面。



柯文哲22日一早先接受媒體訪問，再進行布達典禮，但高嘉瑜一早就跑到北市府12樓等候柯文哲與黃珊珊，如入無人之境，甚至在媒體訪問前就與柯、黃先聊了一段，而柯文哲接受媒體訪問時，黃珊珊與高嘉瑜一度站在柯的左右，但高嘉瑜似乎覺得自己的政黨背景並不妥，站了一會後又站到黃珊珊的左後側邊，但仍可以看到高嘉瑜不時與黃珊珊交頭接耳說悄悄話。



在布達典禮時，高嘉瑜也坐在一旁觀禮，並在典禮結束後小步上前送黃珊珊自己的新書《相信自己》，原本想致詞的柯文哲也被高嘉瑜打斷，高趁機向柯喊話“給我們拍一下照”，只見柯文哲的表情先是有點為難，後又轉為同意的笑容，讓媒體好好地拍黃珊珊與高嘉瑜送書的畫面。



據了解，柯文哲、黃珊珊或北市府並沒有邀請任何人出席布達典禮，而高嘉瑜則是自己非常熱情地跑來參與。