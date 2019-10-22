國際經濟秩序轉型有利“一帶一路”

中評社北京10月22日電／“一帶一路”倡議自2013年提出後，至今已經6年時間。在這6年時間裡，幾乎所有國家都對“一帶一路”加以關注，當然也有少數國家對這個互聯互通建設倡議表示懷疑甚至抹黑。伴隨當前國際經濟秩序的轉型，“一帶一路”倡議有著廣闊的前途。



經濟板塊之變



環球時報發表復旦大學一帶一路及全球治理研究院常務副院長黃仁偉文章分析，世界經濟秩序正在發生改變，而“一帶一路”帶來的變化與這種改變的方向是一致的。這種改變首先表現在世界經濟板塊正發生變化。



以往世界經濟主題圍繞著北美、西歐、東亞這三大板塊，其他板塊對世界經濟的作用很有限。而且這三個板塊之間，存在著巨大的空白，相互間沒有多少市場和連接，就靠海洋聯繫起來。但“一帶一路”倡議出現後，周圍的板塊開始向東亞板塊靠攏，新的世界市場格局開始形成。



沿著這個方向發展，原來的空白地區就變成東亞板塊的延伸，而不是北美板塊的延伸，這隨之會帶來很大的變化。過去世界市場的連接主要靠海陸兩種途徑，後來海陸空聯運變成世界主要的運輸模式。這個變化符合世界經濟的技術發展方向，但飛機速度快運輸成本也很高，對產品大小也有很多限制。而陸上運輸既快又可裝運大型貨物，因此作為發達國家中主要的出口大國之一，日本已意識到“一帶一路”帶來基礎設施建設將影響今後運輸的主要方式。大規模的鐵路運輸可以替代大規模的海輪運輸，而且比原來節省了大量時間。



曾有日本物流企業的負責人說，他們經過計算發現通過歐亞大陸橋和中歐班列，對他們有著非常大的好處，運輸時間可節省3/4，費用比航空運輸節省50%以上。這意味著什麼？意味著歐州板塊和東亞板塊會有更多貨物貿易靠歐亞大陸橋來連接。過去一些人以為“一帶一路”是給發展中國家造福，現在證明它完全能給發達經濟體帶來巨大的收益。隨著“一帶一路”倡議被日本和更多的歐洲發達國家接受，以美國為中心的世界市場將會發生改變。



除了北美、西歐、東亞這三大板塊，其他板塊也在迅速湧現，這就是中國周邊的東南亞板塊、東北亞板塊、南亞板塊、中亞板塊，以及中東板塊和中東歐板塊。如今，正因為“一帶一路”的聯通，中東歐成了一個獨立的板塊，希臘加入後升級為“17+1”。匈塞鐵路現在向南延伸到希臘，出現了一個由南到北的通道，將波羅的海地區與地中海地區連接起來。這個南北通道將讓歐盟的新成員受益，帶來更大的經濟貿易發展機會。



此外，在經濟發展日益活躍的東南亞，如果中國到曼谷、吉隆坡、新加坡的高速通道貫通，以及印尼高鐵線路的建設，東南亞將被陸上高速交通網絡聯繫起來，再加上FTA自由貿易協定，基礎設施硬件與自貿協定這個軟件結合，市場一體化也是非常了不起的。



這些板塊變得更加活躍，改變世界市場的大結構，隨之也會影響世界地緣經濟格局。



產業鏈與技術之變



文章介紹，第二大改變是產業鏈、供應鏈的變化以及產品上下游的改變。



在這6年時間裡，全球產業鏈的變化也非常大。包括中國企業在內的很多製造業跨國企業已經開始進入東南亞、南亞、中亞，還有中東歐地區。當你在上述地區某一個國家調研，當地人可能會明確地告訴你，這裡最好的工業園區是中國企業興建的。而且，當地一些重大基礎設施項目都有中國企業的參與。這種產業鏈布局的變化存在於多個領域，而且有些時候是悄無聲息的。

