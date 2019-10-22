全球產業“空窗期”，數字科技的想象空間在哪

中評社北京10月22日電／據報道，這幾天，某知名互聯網公司更名“數字科技公司”的消息，在業內引發廣泛關注。而在此之前，也有多家互聯網企業命名用上了“數科”字眼。一時間，數字科技似乎成了行業“搶注”的新賽道。



新京報發表DCCI互聯網研究院院長劉興亮文章表示，看起來只是命名或改名上的講究，可實質上，數字科技的滲透是面向全行業的再造，不只是企業名字。在全球產業經濟出現新特點的背景下，數字科技也被視作新的生產要素，成了產業發展不可或缺的條件，而其未來圖景也正徐徐展開。



改革開放之初，三聯書店出版的一本書，以前所未聞的西方思想與理論激起了千層浪。這本書就是《第三次浪潮》。“唯一可以確定的是，明天會使我們所有人大吃一驚。”這是其作者，未來學大師阿爾文•托夫勒對於未來的精辟總結。



當年閱讀托夫勒的年輕人，成為現在建設中國的中流砥柱，書中對信息化發展作出的大膽設想，或多或少地指引了他們的腳步，為三十年輝煌的互聯網時代踏出先路，跑進了全球互聯網產業的第一梯隊。



文章稱，狂歡之後，互聯網經濟的技術變革周期逐漸邁向終結，“第三次浪潮”完美謝幕，而新的產業變革一度沉寂在黎明前的暗黑通道之中。全球經濟出現了以通貨緊縮為共同特點的產業“空窗期”。



經濟發展的現實問題，可以簡單粗暴地從無處投遞的資本熱情中體悟。而隨之而來的是對全球化進程的消減，在貿易保護主義的幽靈籠罩之下，全球化進程遇到了過去30年來的最大阻礙。



文章指出，狂歡雖已結束，繁榮還要繼續，後互聯網時代迫切需要新的技術革命來填補“空窗期”。



互聯網時代留下的是海量數據，恰恰埋藏著撬動各行各業真正邁向互聯網化、數字化和智能化的代碼。當所有的技術都已經成熟，“數字科技”成為了後互聯網時代真正點石成金的“煉金術”。而這，就是很多人認為的下一個互聯網風口——產業互聯網所埋藏的密碼。



所謂“產業互聯網”，主要是指實體經濟或製造業與互聯網的結合，其中包括利用互聯網技術推動數字化的轉型，並在整個過程中尋求新的商業模式，以及設法擴大產業的規模，創造更多效益。



以往消費互聯網時代的燒錢模式已經過時了，產業互聯網靠的是穩扎穩打，靠的是數字科技。



數字科技的基礎是各產業既有知識儲備與互聯網的海量數據的融合，動力則來自於人工智能、大數據、物聯網等一系列前沿科技。由數字科技推動的產業互聯網化、數字化與智能化能夠降低產業成本、提高用戶體驗、增加產業收入，最終通過三大路徑——數字資產化、資產數字化與產業數字化，達到“產業×數字科技”的無縫融合。



數字科技與各維度細分產業的深度結合，將在對行業的解密與重構之中開辟全新的突破口。“數字科技”之門已經打開，能否成功助力各產業再續輝煌，將是在下一輪浪潮中矗立浪尖的關鍵。



如今，“all in” B端市場已成為各大互聯網巨頭的戰略選擇。可以預見，“數字科技”之門的開啟，而每一個行業都亟須也應當在這場變革中找到新的增長方向，共同迎來下一段繁榮。毫不誇大地說，中國的“數字科技”崛起將為全球經濟增長注入新的動力，提供新的範本。



