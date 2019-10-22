大摩再降香港今年GDP增長至負0.8%

中評社香港10月22日電／香港文匯報報道，外圍經濟下行及本地暴力事件持續，重挫本港經濟及多個行業，摩根士丹利昨再度下調對本港今年的經濟增長目標，由負增長0.3%下調至負0.8%，理由是過去兩個月本港經濟表現，差過預期。另外，貿易風險管理及經濟研究機構科法斯昨於發表的第三季度貿易風險評估中，亦將本港的風險評級從A2下調至A3。



過去兩月經濟比預期更疲弱



大摩在研究報告指，考慮到本港過去兩個月比預期更疲弱的經濟增長表現，將今年香港實際GDP預測從下滑0.3%調至下滑0.8%，同時維持對香港地產、股票等的謹慎觀點，維持對MSCI香港指數的低配，看好電信和保險股，維持對金融和工業股的減持。分析師指出，預計香港今年下半年經濟將下滑2%，不過在政府支持措施下，明年可能恢復至增長0.8%。



明春樓價料較今年頂峰跌10%



報告又指，新施政報告提供一些措施支持樓市需求，但仍繼續維持住宅樓價至2020年一季度較2019年6月頂峰下跌10%的預測。追蹤的住房零售銷量低於此前預測，並預計將在今年下半年維持疲軟。由於更低的經濟增長預期，預計寫字樓租金將在未來12月最多下滑10%。



兩個月前，大摩已經因為貿易緊張局勢及社會動盪，預測本港下半年經濟將倒退1.1%，因此將全年經濟預測由正增長1%，下調至負增長0.3%。



科法斯昨日發表第三季度貿易風險評估，指今年夏天全球多個政治領域的不確定性帶來的疊加效應令企業經營信心受挫，加之全球貿易量的下降、油價的變動不居，以及中國及歐洲汽車銷量的下滑，都對企業經營信心帶來了持續影響。由於全球政治不穩定性的蔓延，科法斯預計2020年經濟將面臨增速放緩局面，不過仍有一些積極信號預示形勢可能發生變化，各國政府與央行已進行充分動員來應對這一局勢。



科法斯：港風險評級降至A3



這一大環境之下，第三季共有兩個地區／國家的風險評級的變更：香港（從A2調降至A3）和毛利塔尼亞（從D調升至C）。行業方面，汽車行業在6月經歷了一系列評級調降後，第三季無甚變化，但總體風險仍在增長（共13個行業風險評級調降，無調升），尤其是汽車行業（又有3個國家風險評級調降）及對其有依賴性的行業（例如德國的化工行業）。北美的造紙業企業信用風險也在上升之列。最後，貿易保護主義的抬頭還造就了新的受害者（韓國ICT行業）。