中國經濟將繼續運行在合理區間

中評社北京10月22日電／近日，前三季度各項宏觀經濟數據陸續發布，在經濟走勢總體平穩的前提下，物價水平有所上升，實體經濟信貸支持力度持續增長，進出口總值適度下降。數據顯示，9月全國廣義貨幣餘額（M2）同比增長8.4%，新增人民幣貸款1.69萬億元，居民消費價格（CPI）同比上漲3%，進出口總值下降3.3%。綜合來看，宏觀經濟穩定運行在合理區間，但內外部不確定性因素有所增加，外部環境更趨複雜嚴峻，經濟仍存在一定的下行壓力。



結構性因素致CPI上浮、年內通脹有望保持平穩



中國網發表東北財經大學經濟與社會發展研究院副研究員劉晨輝文章分析，9月CPI漲幅比上月擴大0.2個百分點，本年內首次“破3”。然而，此次“破3”並未體現為各類商品價格水平整體上漲，而是呈現結構性分化態勢。



其中，受非洲豬瘟疫情影響，豬肉價格上漲69.3%，受此衝擊下的禽類、蛋類等食品價格均出現不同幅度上漲，成為拉動CPI走高的主要因素；與此同時，CPI中非食品類價格調整幅度較小，生產者物價指數PPI同比下降1.2%。以上結構性分化態勢表明，此次CPI上浮並非是由需求推動的，主要是豬肉價格影響下的短期異常波動。



隨著非洲豬瘟疫情逐漸得到控制，激勵政策效果顯現，豬肉市場供應將進入穩步恢復期，並隨之帶動總體物價水平趨於平穩。預計未來幾個月，CPI仍可能在3%左右波動運行，但全年通脹水平有基礎保持在3%以內。



對外貿易韌性增強，貿易區域結構形成新態勢



文章表示，中美經貿摩擦給中國外貿帶來的壓力仍在釋放。海關統計數據顯示，9月全國進出口總值下降3.3%，出口下降0.7%，其中，中美進出口總值為3299.8億元人民幣，較去年同月下降755.6億元。儘管中美雙邊貿易有所下降，但中國對外貿易發展韌性增強，外貿結構優化、動力轉換加快的總趨勢沒有改變。由於全球仍高度看好中國市場的潛力，中國與其他主要國家和地區的貿易並未受到負面衝擊，尤其是與東盟的貿易往來不斷增長，貿易區域結構逐步形成新態勢。從數據上看，9月中國與東盟的進出口總值達到4021.9億元，較去年同月的3677.5億元，增長了9.4%，其中，向東盟的出口達到2106.9億元，較去年同月的1871.6億元，增長了12.6%。



金融持續發力支持實體經濟



文章指出，根據央行發布的社會融資規模和貨幣數據，在鬆緊適度的穩健貨幣政策導向下，中國主要金融數據持續向好並超過預期。9月，新增人民幣貸款1.69萬億元，同比增長3069億元，創下該指標的單月新高。其中，企業貸款新增1.01萬億元，同比增長3341億元。此次社會融資規模的增長，除了口徑調整的部分原因之外，主要在於實體經濟信貸的支持力度持續加大。目前，央行穩健的貨幣政策取得了良好成效，下一階段，預計央行仍將繼續貫徹定向支持實體經濟的政策導向，並有可能使用定向降准等政策工具以實現對製造業、民營及小微企業的定向投放。



