南沙搶人才　免費住10年

中評社香港10月22日電／120平米精裝修電梯房、配齊全套傢具“拎包入住”、小區環境優美安靜、距離公司只需坐車十幾分鐘......這樣優厚的條件便是港科大博士宓位建已經入住一年的南沙人才公寓。作為南沙人才公寓首條鑰匙的領取者，宓位建被評為南沙高端領軍人才，可享受公寓十年免租。



香港文匯報報道，宓位建畢業於香港科技大學，於2008年在科大生物化學系獲得博士學位，之後在科大從事研究工作，2018年起在位於廣州南沙資訊科技園的廣州五氣朝元生物科技有限公司從事科研工作，公司主要業務是與醫院及科研機構合作進行腫瘤基因組研究，以開發腫瘤預測技術及相關專利申請。



科大博士從事生物科研



“因為工作關係一直需要往返香港和南沙，在入住人才公寓前，從香港家里到南沙的工作地點路上耗時三個小時，現在坐公交車則僅需十幾分鐘。”事實上，除了解決生活上的大難題，位於南沙的香港科大霍英東研究院也與宓位建所在公司有技術上的合作，南沙更適合搜集實驗樣本的優勢，也是該公司選址南沙的一大因素。



宓位建表示，南沙人才公寓的陸續推出，將吸引越來越多香港科研人才集聚廣州，自己也會向身邊的香港朋友更詳細地介紹南沙優惠政策，為粵港澳大灣區建設盡一分力。



政策全面 照顧子女教育醫療



另一位南沙人才公寓的受益者，是來自香港中文大學的陳賢帥，自2012年博士畢業後來到南沙創建了廣州市健齒生物科技有限公司，並分別獲評2016和2018年度南沙高端領軍人才。



陳賢帥坦言，赴內地創業之初也先後收到過深圳和上海的邀請，但在了解了南沙的優惠政策和產業集群優勢後，他選擇了南沙。事實也證明這個選擇沒有錯。“南沙對人才的扶持政策面面俱到，不僅獎金補貼，連子女入學、住房、醫療、旅遊等領域都有涉及；人才政策也不僅僅針對高端人才，一線科研人員也都能享受相應待遇，讓我們的科研團隊可以無後顧之憂地投入到工作中。”他還透露，自己的妻子在2013年辭去北京的公務員“鐵飯碗”，隨他赴南沙創業，也是看到南沙開出的條件極具吸引力。



從初到南沙，到今天產業和基建趨於完善的南沙，陳賢帥感觸良多，“2011年第一次來到南沙考察的時候，需要先從香港坐直通車到廣州東站，再坐一個多小時車到南沙，當時的南沙還到處是農田，也沒有綜合超市和電影院。”不到十年時間，南沙已經通了地鐵，有了郵輪母港，甚至開始堵車。



5年內建成1萬套人才公寓



據悉，南沙已規劃配建人才公寓超過30萬平方米（約3，000套），其中首批332套已投入使用，根據不同人才規格分成120平米、150平米等四種戶型。未來3－5年，將配建10，000套人才公寓。