大公報：做不到止暴制亂　一切都是空談

來源：大公報 中評社香港10月22日電／大公報22日發表社評說，香港陷入黑色暴亂逾四個月，剛過去的周日又是烽火連天，暴力還在進一步升級，不知伊於胡底。七百多萬人生活在恐懼不安之中，痛心疾首，看不到明天，心中有無數個疑問：是警方執法不力，還是特區政府誤判形勢，沒有窮盡一切法律手段止暴制亂？痛定思痛，是時候總結經驗、檢討對策，重新出發了。



社評說，警方一直戰鬥在最前線，既要面對黑衣暴徒的明槍，有組織的抹黑陷害及鋪天蓋地而來的惡毒詛咒，又要提防背後的暗箭，可謂腹背受敵，處境艱難。但儘管環境是如此的惡劣，警方依然無懼無畏，擊退一次又一次的進攻，其犧牲有目共睹，其勇氣令人敬佩。事實已經證明，他們是一支召之即來、來之能戰、戰之必勝的紀律部隊，是守護“一國兩制”的鋼鐵長城，市民完全可以信賴，配得上全球最優秀警隊的榮譽。任何不戴有色眼鏡的人，都會對香港警隊的表現翹起大拇指。新加坡總理李顯龍的太太何晶早前在社交媒體上撰文撐香港警隊，道出無數人的心聲：“這3萬人撐起7百萬人的安全，亦維繫3百多萬人的正常上班秩序，休息片刻後又要投入風風雨雨的戰鬥，由衷敬佩！”



香港長期是國際上最安全城市之一，端賴擁有完善的法治。儘管今次暴亂的規模乃數十年來未見，但現行法律賦予特首足夠大的權力止暴制亂。引用“緊急法”，特首會同行政會議就可以根據實際需要制定及頒布法律，“禁蒙面法”就是牛刀小試。隨著暴力升級，止暴制亂的手段也要相應升級。特區政府的法律百寶囊中，還有許多未曾使用的工具。正如有人建議，特首有權成立特別法庭，處理大量被捕的黑衣暴徒；特首有權征召特別警察，協助警隊執法；特首有權依法取締煽動暴亂的傳媒及網上平台，打擊其指揮系統。智利、西班牙等地近來也面對暴力示威，當地政府該出手時就出手，為香港提供了借鑒。別的地方可以做，香港一樣可以，根本不必在乎別有用心者說三道四。



最重要的是，香港有中央的堅定支持，有包括香港人在內的十四億國人做靠山。迫不得已的時候，只要特區政府根據基本法有關規定主動提出請求，中央一定可以給予實質性的支持。“一國兩制”的奠基人鄧小平曾多次強調，“港人治港”、高度自治，不代表中央什麼都不管，如果發生動亂，中央就要加以干預。這就給了特區政府“定心丸”。



社評說，特區政府有優秀的警隊，有中央的力撐，有緊急法這柄尚方寶劍，要什麼有什麼，為什麼至今仍未能完成止暴制亂的任務？為什麼一小撮黑衣暴徒益發猖狂，為所欲為，如入無人之境？為什麼港鐵、商鋪、銀行、食肆等任人破壞，小市民身在砧板上任人宰割？



沒有人會否認，香港已接近陷入無政府狀態，施政更是寸步難行。究其原因，除了反修例暴露香港深層次矛盾，暴亂有相當廣泛的社會基礎，黑衣暴徒得到縱暴政客及外部勢力的撐腰，也因為不少人對反中亂港勢力仍然心存幻想，錯誤地認為黑衣人也是“愛香港”，只是用錯方法。當經濟下滑，民生受創，對黑衣人的同情及支持自然消退；當暴徒們累了、疲了，就會重演“佔中”的自然落幕。甚至有人提出，只要向黑衣人讓步，答應所謂“五大訴求”或滿足部分訴求，就可以換來對方“消氣”。難怪有人認為，特區政府在止暴制亂方面沒有窮盡手段，仍然留有餘地。警方也承認，直至目前為止，使用的催淚煙、警棍仍然是最低武力。



但正如大家看到的那樣，“奉之彌繁，侵之愈急”，特區政府愈是忍讓，愈是被視為軟弱可欺，愈是引起更大的暴力。說到底，今時不同往日，如果說“佔中”主打“和理非”，以遮遮掩掩的手法奪權，今次黑色暴亂則是亮明車馬，喊出“光復香港，時代革命”的口號，訴諸赤裸裸的暴力，黑衣暴徒無論打扮還是行事手法都學足中東恐怖分子。再說了，五年前，美國對華尚維持接觸加遏制的兩手策略，對“佔中”的支持仍有節度；如今，香港成為美國遏華的重要籌碼，美國更推動《香港人權與民主法案》為黑色暴亂背書，將干預香港事務法律化、常態化，而台灣民進黨當局為了妖魔化“一國兩制”，巴不得香港愈亂愈好。時也，勢也，黑色暴亂之火愈燒愈旺，黑衣暴徒無法無天，實是國際大環境下的必然。



在這種情況下，如果香港社會對暴亂分子仍心存幻想，那就是現代“東郭先生”。特區政府需要痛下決心，治亂世用重典，以免“一國兩制”流血不止。



社評說，一言以蔽之，社會穩定是發展經濟、改善民生的前提。只有先平定暴亂，才能落實施政藍圖，推動社會改革，這是放諸四海而皆准的真理。做不到止暴制亂，一切都無從談起。