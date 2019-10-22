珠海外資新企業　澳門佔逾半

澳珠企業家峰會在珠海舉行，粵澳跨境金融合作（珠海）示範區”授牌。 中評社香港10月22日電／據香港文匯報報道，在昨日舉行的2019澳珠企業家峰會期間，包括“大灣區跨境新零售項目”等20個澳珠兩地重點合作項目完成簽約，總金額達198億元（人民幣，下同），涉及文旅創意、特色金融、跨境商貿、醫養健康等澳珠合作多個重點領域。記者從峰會上獲悉，今年前9個月，珠海新設澳門投資企業463家，佔全市新設外商投資企業數量的54.6%；合同吸收澳門外資41.4億美元，同比增長494%；實際吸收澳門外資12.7億美元，同比增長49.9%，



澳門財長：實現經濟多元發展



澳門特區政府經濟財政司司長梁維特昨在峰會上表示，本次峰會有效發揮澳門連接大灣區、葡語國家、世界華商等橋樑作用。“我們將與兩地業界攜手同心，主動把握新時代新發展新機遇，高質量及高水平參與‘一帶一路’及粵港澳大灣區建設，為實現澳門經濟適度多元發展注入新動能，為推動澳珠聯動合作實現新發展，為打造國際一流灣區和充滿活力的世界級城市群貢獻新力量。”



在此次峰會簽約的橫琴國際廣告中心項目，便是澳門特區政府推薦進入橫琴粵澳合作產業園的項目。該項目投資總額不少於16億元，將建設廣告及科技產業融合發展中心、廣告創新中心、廣告人才培訓中心、會議中心、橫琴國家廣告產業園集中辦公空間、廣告人才交流中心等。



數據顯示，截至今年9月底，珠海實有澳門投資企業4，111家，投資總額208億美元；而2016年至2019年6月，具有珠海資本參與的澳門新成立公司共943家。目前珠海市政府已與澳門科技大學簽署框架合作協議，共同打造大灣區西岸珠澳優質教育和創新科技中心；珠海橫琴新區管委會也與澳門大學簽署協議，合作共建“橫琴·澳門大學產學研示範基地”。此外，先進智能計算中心、珠澳實驗動物產學研協同創新平台、澳門國家重點實驗室等一批科技前沿的新項目也在珠海逐步落地。