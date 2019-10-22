暴毀交通燈　九龍步步驚心

暴徒瘋狂打爛交通燈隨時釀成大車禍，傷亡慘重(路透社) 中評社香港10月22日電／據大公報報道，暴力衝擊過後，社區滿目瘡痍。周日再有100組交通燈遭暴徒惡意破壞，遍布油尖旺多個十字路口，直至昨日仍有93組未複修，嚴重影響市民出行，甚至威脅道路安全。昨日九龍各區塞車情況嚴重，大公報記者直擊昨日多區出現人車爭路險象，事故頻生。更有多宗交通意外，凌晨有巴士在亞皆老街與窩打老道交界相撞，12人受傷送院，不排除意外是由於交通燈受破壞引致交通混亂所致；昨午深水埗有女途人被私家車撞倒，現場交通燈同樣失靈。運輸署證實，兩宗交通意外附近的交通燈都是在周日遭暴徒破壞。



交通燈等公共設施近月成為暴徒攻擊目標，至今已經有近500組交通燈被毀，單是剛過去的周日已經有100組交通燈遭惡意破壞或干擾，遍布彌敦道、廣東道、旺角道、佐敦道、亞皆老街及窩打老道等油尖旺區的主要交通幹道。



大公報記者昨日視察現場所見，由豉油街至亞皆老街一段彌敦道視察，短短約300米，已有三組交通燈受到不同程度破壞，有的燈號膠片被打爛，有的甚至電線亦被拔出剪斷，全部未能使用。市民只能目測車流，憑感覺判斷可否適合過馬路。其間險象環生，一不留神就險與巴士、貨車擦身而過。有市民不滿示威者四處破壞設施，亦有市民大呻交通燈遭毀過馬路十分不便，“都唔知過唔過好，搞到好似要同啲車鬥快咁！”

