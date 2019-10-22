綠拒陳同佳投案　柯P：選舉到了大家都起肖

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月22日電（記者 鄭羿菲）香港反送中的導火線、港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，蔡政府直指這是港府政治操作，拒絕陳同佳入境。對此，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今上午受訪時直言“看不懂”，人家要來投案，你又不要，看不懂民進黨在搞什麼。“選舉到了，大家都抓狂起肖（閩南語：發瘋）”。



藍營痛批蔡英文政府罔顧“主權”，是為政治、選舉利益重於人權法治。



柯文哲反問，換成（涉嫌酒駕撞死送報生，棄保潛逃的英籍商人）林克穎，政府的態度是怎麼樣，所以平常心就好了，該怎麼辦就怎麼辦；隨後更用台語說“假鬼假怪，看不懂”。媒體問是否覺得民進黨反對陳同佳來台，是為了持續操作反送中？柯文哲則是諷刺“不操作很可惜啊”。



對於綠營認為，如果讓陳同佳入境，恐會讓台灣陷入一中框架，柯文哲忍不住大笑，直言聽不懂，人家要來投案，你就給他投案啊，自己是看不懂在搞什麼鬼；隨後再度用台語說“選舉到了，大家都抓狂起笑”。



媒體追問，是否覺得陳同佳讓國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“撿到槍”？柯文哲則是嘆氣表示，有時候會想說這選舉可以早點結束，整個國家亂七八糟，不知道是在搞什麼鬼。