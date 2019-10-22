軍運會女籃：中國隊大勝美國隊取得三連勝

中評社北京10月22日電／第七屆世界軍人運動會女籃比賽21日展開一場焦點戰，中國隊以119:71大勝美國隊，奪得三連勝。巴西隊戰勝法國隊後同樣取得三連勝，按小組賽積分排名規則，巴西隊已經提前鎖定一個決賽席位。



新華社報道，21日中美兩隊的比賽在座無虛席的華中科技大學光穀體育館進行。上半場，名將韓旭和李月汝沒有出場，實力占優的中國隊展現出強勁實力，上半場結束時以62:28領先。下半場，中國隊繼續擴大領先優勢，最終贏了48分。中國隊金佳寶、王麗麗、李夢、孫夢然、李月汝、賈秋嬌、王雪朦7人得分上雙。



“今天我們隊在熱情的武漢球迷助威聲中，打了一場非常完美的比賽。”中國隊主教練展淑萍說，“根據前面的比賽情況，最後的決賽很可能是我們對巴西隊，22日休賽這一天的訓練更多是準備與巴西隊的決賽。”



21日下午率先進行的兩場比賽中，德國隊以53:50險勝加拿大隊，取得本屆比賽的首場勝利。巴西隊以68:57戰勝法國隊，贏得三連勝。



三輪比賽過後，中國、巴西兩隊均三戰三勝，美國、法國、德國隊均一勝兩負，加拿大隊三戰皆負。巴西隊雖然後兩場還要面對加拿大和中國隊，但她們已分別戰勝了法國、美國、德國隊，提前鎖定單循環賽前兩名。



本屆軍運會女籃比賽有中國、加拿大、巴西、美國、法國、德國6支球隊參賽，第一階段小組賽採用單循環賽制，按勝負場次積分多少排名，排名第一、二名的進入決賽；當兩支以上球隊積分相同時，先看他們之間的勝負關係。22日，女籃比賽將休賽一天，23日和24日，中國隊將分別迎戰法國隊和巴西隊。