習近平對科技特派員制度20周年作重要指示

科技特派員制度推行20周年總結會議（圖源：央視網截圖） 中評社北京10月22日電／近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對科技特派員制度推行20周年作出重要指示指出，科技特派員制度推行20年來，堅持人才下沉、科技下鄉、服務“三農”，隊伍不斷壯大，成為黨的“三農”政策的宣傳隊、農業科技的傳播者、科技創新創業的領頭羊、鄉村脫貧致富的帶頭人，使廣大農民有了更多獲得感、幸福感。



習近平強調，創新是鄉村全面振興的重要支撐。要堅持把科技特派員制度作為科技創新人才服務鄉村振興的重要工作進一步抓實抓好。廣大科技特派員要秉持初心，在科技助力脫貧攻堅和鄉村振興中不斷作出新的更大的貢獻。



科技特派員制度推行20周年總結會議21日在北京召開，會上傳達了習近平的重要指示。



中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴出席會議並講話。他表示，習近平總書記的重要指示是新時代深入推進科技特派員制度的根本遵循和行動指南。20年來，科技特派員制度堅持以服務“三農”為出發點和落腳點、以科技人才為主體、以科技成果為紐帶，在推動鄉村振興發展、助力打贏脫貧攻堅戰中取得顯著成效。新時代深入實施科技特派員制度，要緊緊圍繞創新驅動發展、鄉村振興和脫貧攻堅，進一步完善制度體系和政策環境，進一步發展壯大科技特派員隊伍，把創新的動能擴散到田間地頭。



會議對92名科技特派員和43家組織實施單位進行了通報表揚。浙江省、福建省南平市、江西省井岡山市和科技特派員代表在會上作交流發言。



有關部門負責同志，各省區市和計劃單列市、新疆生產建設兵團有關負責同志，部分通報表揚的科技特派員和組織實施單位代表等參加會議。



（原標題：習近平對科技特派員制度推行20周年作出重要指示強調 堅持人才下沉科技下鄉服務“三農” 用科技助力脫貧攻堅和鄉村振興）



（來源：新華網）