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先待英國批准 歐洲議會再表決脫歐協議
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2019-10-22 10:27:57
中評社香港10月22日電／歐洲議會官員今天表示，在英國國會表決通過脫歐新協議之前，歐洲議會不會先進行表決。
這表示，儘管歐洲議會本週在法國史特拉斯堡開議，仍不可能通過英國脫歐協議，必須稍後在比利時布魯塞爾召開特別會議。
據中央社報道，如果在現定脫歐日期10月31日之前必須進行表決，那麼歐洲議會將在下週開會。不過議員們堅稱，無論如何，會議都能迅速安排。
歐洲議會在今天傍晚的政黨領袖會議中，正式作出了靜待英國先批准脫歐協議的決定。
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