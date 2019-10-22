先待英國批准　歐洲議會再表決脫歐協議

中評社香港10月22日電／歐洲議會官員今天表示，在英國國會表決通過脫歐新協議之前，歐洲議會不會先進行表決。



這表示，儘管歐洲議會本週在法國史特拉斯堡開議，仍不可能通過英國脫歐協議，必須稍後在比利時布魯塞爾召開特別會議。



據中央社報道，如果在現定脫歐日期10月31日之前必須進行表決，那麼歐洲議會將在下週開會。不過議員們堅稱，無論如何，會議都能迅速安排。



歐洲議會在今天傍晚的政黨領袖會議中，正式作出了靜待英國先批准脫歐協議的決定。