港凶嫌投案被拒　馬哽咽向蔡喊話要將心比心

馬英九對香港命案凶嫌陳同佳願來台投案被拒，發表聲明。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月22日電（記者 倪鴻祥）針對香港潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案被拒，馬英九上午出席聯合報系願景工程永續能源之路高峰論壇受訪時聲明，人命關天，蔡“總統”不在乎，我們在乎。這是一條人命，一個媽媽辛辛苦苦把女兒養大，燦爛美好的青春年華卻慘死台灣。“將心比心，我也是兩個女兒的爸爸，想到她爸媽心中的痛，我真的非常非常難過。”說到這裡馬英九哽咽，紅了眼眶。



香港反修例暴亂的導火線、港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，蔡政府直指這是港府政治操作，拒絕陳同佳入境。馬英九21日表示，蔡政府選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天。遭蔡英文連任辦公室批評，馬英九攻擊自己的政府，心態至為可議。



馬英九聲明全文如下：



看到這幾天蔡政府對於“陳同佳案”荒腔走板的發言，我非常難過。一個被我們檢察官通緝的香港殺人犯，要來台灣投案卻被拒絕，我們的“總統”嘴巴高喊主權，實際上卻放棄我們的司法管轄權。昨天政府各部門的發言，證實蔡政府確實是以政治考量處理陳同佳案，證明蔡政府重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張。



陳同佳要來台投案，蔡政府只會不斷跳針說必須先建立司法互助。我們當然支持台港之間儘速簽訂司法互助協議，但這與陳同佳投案並不抵觸。先就個案同意嫌犯來台受審，以此建立台港司法互助實務的範例，不是更好嗎？



陸委會今年5月還公開向港府喊話，“不用修法，也可以馬上送過來”；既然當時可以要求港府馬上把陳同佳送到台灣來，為什麼現在反而不可以了呢？為什麼現在反而要以司法互助為藉口拒絕其投案？這種昨是今非的態度，才有不可告人的陰謀吧？