韓邀捍衛主權　柯P：不用講我們也會做

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 大批媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月22日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲近日隔空互酸，柯22日受訪時表示，他跟韓國瑜也不會針鋒相對啦，他只是講話太實在，韓國瑜也不太會講他的壞話。至於韓邀請一起捍衛“中華民國”主權，柯說，國是“中華民國”、家是台灣是最大公約數，不用講我們也會做。



柯文哲近日與韓國瑜互酸風波還沒落幕，北市府顧問蔡壁如、高雄市新聞局長王淺秋則在電視節目《今晚好好說》專訪時，數度就韓市長請假、柯市長自焚說上針鋒相對。



台北市政府22日上午補辦親民黨籍台北市副市長黃珊珊、秘書長薛春明的布達典禮，台北市長柯文哲親自監誓，而民進黨台北市議員高嘉瑜則意外現身熱情送書。



柯文哲22日上午在台北市政府接受媒體訪問時，被問到相關看法時表示，其實自焚要是從頭看到尾，都不覺得有問題，其實他是一個極端邏輯的人，講話有一定的邏輯，可是要撿中間一段再⋯⋯，算了、算了，實在是鬥不過民進黨，不要跟他玩了。柯文哲說，他跟韓國瑜也不會針鋒相對啦，他只是講話太實在，韓國瑜也不太會講他的壞話。



媒體追問韓國瑜邀你一起捍衛“中華民國”主權，柯文哲認為，國是“中華民國”、家是台灣，這大概在台灣變成最大公約數，所以這都不是問題，不用講我們也會做。



至於蔡壁如稱柯市長的EQ只有40，柯文哲笑說，差不多，本來就不好啊，這是新聞嗎？不是吧。我們這種外科本來就沒有EQ，我們就是太過務實，在CPR或幹什麼，還在搞情緒，人就死掉了。