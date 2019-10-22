自吹當總統損失幾十億　特朗普：我有錢不在乎

中評社香港10月22日電／美國總統特朗普今天說，倘若繼續從商而非踏入政壇，就能賺進更多錢，當總統讓他的進帳足足少了20億至50億美元，但他說自己並不在乎，不過這番說法並無證據佐證。



特朗普告訴記者：“如果可以重新選擇，我會立刻做出相同決定，因為當你有錢，這根本不算什麼。”



不過，當前並無證據顯示特朗普成了總統後，損失了數十億美元。“富比世雜誌”3月報道，他的身價淨值維持在31億美元，與去年相比並未縮水。



路透社報道，特朗普8月發表類似說法後，富比世雜誌寫道，“特朗普不可能損失30億至50億美元，因為他的收入遠不及30億美元”。



儘管特朗普的個人財富維持去年水平，然而比起其他商業大亨在財務方面紛受挫折，他名下的房地產控股公司表現較佳，反讓他在富比世全球富豪榜的名次飆升。



中央社援引報道，特朗普打破美國總統多年傳統，拒絕公布自己的所得稅申報表，並且挑戰國會和法院，想盡辦法隱藏他的財務狀況。



特朗普先前有意在佛羅里達州自家高爾夫球渡假村主辦明年6月的七大工業國集團（G7）高峰會，挨批想藉總統職務自肥，只得推翻這項決定，並對此表達不滿。



以房地產起家的特朗普在當選總統前，企業版圖還包括在全球經營渡假村。他上任後雖將多數家族事業交由兒女接手，卻未放棄所有權。



特朗普說：“無論損失20億或50億都沒差。我不在乎。”“我這麼做是為了國家，為了人民。”