不分區排第幾？吳敦義：不會排第一就對了

吳敦義出席韓國瑜道教與法師後援總會成立活動，並授證。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）針對是否將自己列入不分區“立委”名單中，中國國民黨主席吳敦義今天受訪時表示，現在還不能說，要等中常會先通過不分區的施行要點才能依據那要點來處理。媒體追問可能會是排在第七、九或十一嗎？吳笑著拍手說“七喔！反正不會是排第一就對了！”



吳敦義今天早上出席在國民黨中央黨部舉辦的道教與法師後援總會成立，力挺2020參選人韓國瑜時做出以上表述。



媒體詢問吳敦義應該將自己排在不分區第幾名比較適當呢？吳敦義先反問媒體說，“你的指教如何？”然後笑著說“你們就是要把我套出來嘛！”吳強調，現在外面的傳言都是揣測，反正他不會是排第一名。



至於韓國瑜民調目前還是落後蔡英文？吳敦義說，現在距離投票還有兩個多月，還是力爭上游的時候，韓希望在十一月超越蔡，那就大家努力，韓是以庶民為主，支持者不一定會留在家裡聽電話，所以說不定民調跟實際狀況有點差距，總要努力，還沒有達到當選的目標不能鬆懈，每分每秒要努力才行。



而韓國瑜該如何爭取所謂的知識藍的支持？吳敦義說，知識藍不是每一張票都會投韓，也不可能每一票都不投韓，中間可能有經濟藍、知識藍、文化藍，庶民藍也是，票的源頭愈多愈好。