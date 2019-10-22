以正制暴大聯合　守護法治保家園

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端 中評社香港10月22日電／持續不斷的暴亂，已在香港激起越來越多人的憤怒和反感，很多工商界钜子以至一些有“黃絲”背景的人士，都希望為反暴力出一分力。然而，止暴制亂卻面臨兩大難題：一是反暴力的聲音強不起來；二是反暴力的社會力量聚不起來。香港家園不分顏色，是“藍絲”和“黃絲”的共同家園，暴徒毀壞香港家園，香港人無分顏色，都是受害者。香港需要盡快進行以正制暴大聯合，高舉反暴力的大旗，不分藍色黃色，凝聚最廣泛的反暴力共識，以正制暴，用正氣壓倒邪氣，齊齊發出正能量，向暴力說不，全面實現止暴制亂！



不能不看到的是，香港止暴制亂的最大難點，在於有些市民雖然認同“和理非”，但又對暴力表示“理解”。少數極端分子就是挾持所謂“民意支持”，肆無忌憚進行暴力衝擊。因此，要全面實現止暴制亂，必須爭取更多的香港市民與暴力切割。



反暴力是香港社會最大公約數



擺在面前的事實是：極端分子無日無之的暴力衝擊已與反對修訂《逃犯條例》完全無關，而是一種反社會、毀香港的破壞行為，整個香港深受其害。



在經濟上，面對嚴峻的外圍環境，香港經濟本已步入寒冬，沒完沒了的暴力衝擊，嚴重打擊香港消費市道，負面影響已蔓延至各行各業，不僅直接損害數以十萬計市民的生計，而且損害香港營商環境，破壞香港國際形象，打擊投資者信心，令香港的經濟雪上加霜，重創得來不易的國際金融中心地位。在社會法治方面，暴力衝擊遍地開花，全港各區處處火頭，嚴重摧殘香港的法治根基。法治是香港最重要的核心價值，是香港賴以成功的基石。香港有今天的成就，建基於穩健的司法制度，香港社會一直以法治社會為傲。法治不存，社會失序混亂，威脅市民人身安全，社區不再安寧，何談市民的人權、自由、安全？何談香港的繁榮穩定？何談市民的安居樂業？



香港市民，無分顏色，都受到暴力的傷害。越來越多的市民對暴力開始由“理解”變為反感，希望讓香港重回平靜安寧。香港社會雖然對修例風波的看法極為分歧，有“藍絲”和“黃絲”的派別之分，但反暴力應該是最大的公約數。



不分顏色組成最廣泛以正制暴大聯盟



港澳辦在最近的記者會上，特別強調要把以和平遊行集會表達訴求的行動與暴力犯罪和挑戰“一國兩制”底線的行徑區分開來。港澳辦發言人指出，參與和平遊行集會活動的大多數市民，包括年輕學生，與那些肆無忌憚挑戰“一國兩制”底線、衝擊中央駐港機構、污損和侮辱國旗國徽、暴力襲擊警察和無辜市民、嚴重損壞公私財物、危及公共安全的犯罪行為，在性質上是截然不同的。對於後者，必須且只能依法嚴厲打擊，沒有寬容的餘地。港澳辦發言人在這裡帶出的重要信息是：守護家園，人人有責，中央希望每一個愛護香港的市民都能以自己的行動，自覺抵制暴力，制止暴力。



顯然，一般參與反修例遊行集會的市民不僅不是“止暴制亂”的對象，而且也應該是反暴力的力量。應該看到的是，“和理非”過往在香港被視為一種價值觀，不僅反政府遊行示威以平和方式進行，而且社會各方對於暴力都明確表達反對態度。我們要團結一切可以團結的力量，爭取最大多數香港市民反暴力，以實現全面止暴制亂、恢復秩序的目標。



事實上，有些有實力的工商界人士不願看到香港的經濟環境和社會秩序被破壞，希望為反暴力出錢出力；也有些被認為有“黃絲”背景的人士也忍不住想出來發聲。所有反暴力的機構、團體和人士應該聯合起來，組成最廣泛的以正制暴大聯盟，不分藍色黃色，凝聚各方面的反暴力力量，舉辦和支持各種反暴力的活動，推動全港工商界、社團領袖和各方面有聲望、有影響力的人士發聲，以正制暴，用正氣壓倒邪氣，齊齊發出正能量，向暴力說不，全面實現止暴制亂！



為止暴制亂凝聚強大民意



香港家園不分顏色，是“藍絲”的家，也是“黃絲”的家，是所有香港人的家園。暴徒毀壞香港家園，香港人無分顏色，都是受害者。反暴力、護法治、保家園是所有愛護香港市民的共同利益。香港止暴制亂已經到了關鍵時刻，所有希望香港好的人，都應該支持反暴力，為止暴制亂凝聚強大民意，推動社會盡快回復秩序，走出困局。



（來源：文匯報，作者盧文端系全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長）