非法大氣電波　“睇水”庇黑衣魔

煽暴者透過大氣電波，向暴徒提供警方部署。短片截圖 中評社香港10月22日電／煽暴者疑私設電台，“報料”洩警方部署。



香港文匯報報道，繼早前有人開發一個所謂“HKMap.Live 全港抗爭即時地圖”網站，供市民在平台上發佈警察的佈防及行動情況，成為黑衣魔進攻及逃脫的幫兇後，再有人懷疑非法透過大氣電波，將類似資訊向外界傳達，更有專人如電台交通資訊般即時報道警力分佈。通訊事務管理局辦公室回覆香港文匯報查詢時表示，根據《電訊條例》（第一百零六章），任何人無牌管有或使用無線電器具，即屬違法。香港文匯報亦曾就事件致電警察公共關係科查詢，惟至截稿前未有回覆。



早前有人開發一個所謂“HKMap.Live 全港抗爭即時地圖”網站，供大眾在平台上發佈全港警察佈防及施放催淚彈等行動的即時資訊，其後更開發成手機應用程式，一度成功於多個手機應用程式平台上架，其後因為該應用程式“被犯罪分子用作伏擊警察之用，並用於傷害居住於沒警力執法地區的居民”，已被部分平台下架。



然而，有人卻懷疑非法透過大氣電波複製類似“HKMap.Live 全港抗爭即時地圖”的東西，更有專人即時報道最新資訊。有網民昨日發佈一條片段，片中為一部收音機在某頻道實時報道警方的部署，例如“旺角信和約有30防暴配備長盾清road block（路障）”，其間更以“手足”稱呼暴徒。



“好似的士台咁有專人報道”



片段上載者表示，希望能讓全世界知道暴徒目前擁有私人電台頻道14××87、14××70或14××80，並指每名暴徒只需在手機下載一部手提對講機，便會掃描到頻道並知道全港暴動隊伍之行動，“好似的士台咁每分每秒有專人報道（警力分佈），等佢（暴徒）知進退！”



通訊辦：無牌使用屬違法



通訊事務管理局辦公室表示，根據《電訊條例》（第一百零六章），任何人無牌管有或使用無線電器具，即屬違法。民建聯立法會議員葛珮帆接受香港文匯報訪問時亦指出，大氣電波是社會珍貴的資源，政府必須徹查及追究該些頻道被非法濫用的問題。



大律師陸偉雄指，任何人經營電台必須申請聲音廣播牌照並遵守《電訊條例》，非法經營即屬違法，就如當年的“民間電台”，但判刑未必重，可能只是罰款了事。



律師：倘證助犯罪者或觸法



他續說，如單就提供警察所在位置等資訊，則未必犯法，“例如你單純告訴其他司機哪裡有偵測車速的鐳射槍、哪裡有路障很難說是犯法，除非有關資料是從非法渠道得來。”但他亦指出，如有證據證明提供資訊者是在協助犯罪者，或本身便是負責“睇水”的犯案者之一，便有可能觸犯法例。