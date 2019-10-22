竟放“獨人”入閘　選舉主任失職

中評社香港10月22日電／政法界憂後患無窮，倡提選舉呈請司法覆核。



香港文匯報報道，“港獨”分子梁天琦提出的“光復香港 時代革命”曾令其在立法會選舉時被DQ。相關口號在過去數月被重新用以煽動暴力、鼓吹“港獨”。不過，多位高呼該口號的區議會選舉參選人，元朗元龍區參選人張秀賢及沙田沙角區參選人陳兆陽等，在向選舉主任就相關“港獨”口號做出詭辯之後，竟成功逃脫DQ命運，紛紛入閘。多位政法界人士昨日在接受香港文匯報記者訪問時批評選舉主任輕信相關人等的一面之詞，沒有盡職盡責處理，認為做法會令未來政治和社會後患無窮，建議未來可提出選舉呈請及司法覆核。



“港獨”分子為參選而“轉”並不罕見。早年間梁天琦就曾於2016年報名參加立法會選舉時，嘗試相關做法，但選舉主任“不信納實際上有意擁護基本法”，裁定提名無效。短短三年過去，如今面對相似場景，選舉主任竟裁定其他“港獨”分子成功入閘。



“光復香港 時代革命”以“港獨”分子梁天琦為代表的激進“本土派”最先提出，公然挑戰“一國兩制”的底線和中央權威。元朗元龍區參選人張秀賢及沙田沙角區參選人陳兆陽，早前皆被選舉主任問及其facebook上公開帖文所鼓吹的“光復香港 時代革命”是什麼意思。



張秀賢詭辯“光復香港”是“將香港‘光復’回舊日般面貌；“時代革命”則如“工業革命”、“技術革命”等層面的“大變革”，更聲稱自己不認同及無興趣推動“港獨”云云。而陳兆陽亦辯稱“光復香港”是“恢復香港人的核心價值”，而“時代革命”則是突破過往只是賺錢的舊心態，反抗“不公義”，及追求政治革命以取得普選云云。最終選舉主任裁定二人提名資格有效。相關做法令“港獨”分子士氣大增，面對同樣問題的沙田錦英參選人丁仕元昨日更在facebook揚言，要到他“答試卷”了，似乎“勢在必得”。



吳亮星：促政府嚴肅處理



港區全國人大代表吳亮星認為，允許類似有“港獨”言論的人等入閘會後患無窮，選舉主任不應該對此縱容，否則將來會產生更大的政治和社會問題。他促請特區政府和選舉主任嚴肅處理相關事件，強調選舉主任不應忽略相關人等過去的言行，而是僅聽取其一次解釋就認為其“真誠擁護基本法”。



盧瑞安：對區會選舉百害



港區全國人大代表盧瑞安認為，選舉主任把關不嚴，“光復香港 時代革命”明顯是企圖推翻香港政權的“港獨”的描述，相關人等入閘之後再藉機散播“港獨”，將關乎民生的區議會選舉和“港獨”聯繫在一起，“這種變質，百害而無一利。”



黃英豪：詭辯辱市民智慧



全國政協委員黃英豪認為，選舉主任應該勇敢、盡職盡責，選舉主任有什麼方法證明相關參選人真誠擁護基本法？眾所周知“時代革命”是想推翻現有政治架構，“光復香港”是“港獨”派的口號，讓相關參選人如此用一些言語辯解就入閘，“匪夷所思，簡直是侮辱市民智慧。”



傅健慈：參選須擁基本法



全國港澳研究會會員、香港法學交流基金會秘書長傅健慈指，只要給予申請人解釋的機會，已符合判詞中的程序公義，不需要完全聽信申請人的解釋，而是要根據其他全面的事實證據。



他強調，“時代革命、光復香港”是“港獨”口號，從法律上講，參選人必須真誠擁護基本法，這些高舉“港獨”口號的人“擘大眼講大話，一言一行、所作所為，都是唱衰香港，破壞‘一國兩制’。”



傅健慈認為，所屬選區的候選人或選民在選舉完結後指定限期內，可提出選舉呈請，挑戰其入閘資格，亦可在三個月內考慮做司法覆核，因為事件關乎公眾利益。



沙田錦英還有蔡惠誠、羅兆、李健行參選。沙角還有夏劍琨、張婉盈參選。元龍還有王威信、周樂寧參選。