中法外長共主持中法高級別人文交流機制會議

（圖源：外交部） 中評社北京10月22日電／地時間2019年10月21日，國務委員兼外長王毅在巴黎同法國外長勒德里昂共同主持中法高級別人文交流機制第五次會議。



王毅表示，今年3月，習近平主席對法國進行成功國事訪問，開啟中法關係新篇章。兩國元首從戰略高度和長遠角度重視並推動人文交流，一致指示要充分發揮中法高級別人文交流機制的統籌協調作用。雙方應落實好兩國元首重要共識和指示，辦好這一機制，挖掘兩國獨特的人文優勢，大力增強社會和民意基礎，打造更加堅實、穩固、富有活力的中法全面戰略夥伴關係。



一要推動文明互鑒。為不同文明和諧共生、合作共贏樹立典範。二要聚焦未來合作。全面深化兩國高校的高層次人才培養，擴大雙向留學規模，提高合作辦學水平。三要強化項目引領。集中資源重點打造有發展前景的項目。抓住2022年北京冬奧會和2024年巴黎夏季奧運會重要契機，提升賽事籌辦和體育合作水平。四要擴大民眾參與。既要暢通政府間合作的主渠道，也要豐富民間交流的大平台，積極推動青年、婦女交流與合作。



勒德里昂完全贊同中方建議。他表示，法中高級別人文交流機制已成為法中關係重要組成部分，合作成效顯著。法方願本著開放和相互尊重的精神，與中方深化人文交流與合作，推動取得更多成果，更好造福兩國人民，共同提倡文明對話互鑒。法方希同中方於2021年共同舉辦法中文化旅遊年，推動體育、教育、青年、婦女、地方等領域交流與合作。



兩國相關部門負責人出席會議。雙方梳理了教育、科技、文化和旅遊、體育等各領域成果和下階段重點合作項目，並達成一系列合作文件。



（來源：外交部）